Mann arrestert etter funn av ni lik i en leilighet i Japan

Det melder Japans rikskringkaster NHK. Politiet bekrefter arrestasjonen overfor nyhetsbyrået AFP.

Avisen Jiji Press melder at to avskårede hoder ble funnet i mannens fryseboks som sto ved inngangen til leiligheten hans. Senere ble ni døde kropper funnet i leiligheten i byen Zama sør for Tokyo.

– Jeg drepte dem og gjorde en jobb med kroppene for å fjerne bevisene, har 27-åringen sagt til politiet ifølge NHK.

Det skal dreie seg om åtte kvinner og én mann, ifølge flere medier.

Politiet kom på sporet av adressen i forbindelse med etterforskningen av en savnet 23 år gammel kvinne. Den antatte gjerningsmannen og kvinnen skal ha hatt en forbindelse, ifølge japansk politi – og de to ble observert sammen i forrige uke. Kvinnen antas å være blant likene i leiligheten.

27-åringen har ifølge politiet tilstått å stå bak drapene.

(NTB)