Mann fengslet etter kjempebeslag av skytevåpen i Møre og Romsdal

(Dagbladet): Den 20. oktober ble en mann i 50-årene varetektsfengslet etter et beslag på mellom 250 og 300 skytevåpen.

- Det var etter at Tollvesenet varslet oss om forsendelser han hadde bestilt at vi så nærmere på saken, og under en ransakelse på mannens bopel fant vi mellom 250 og 300 skytevåpen, sier politiinspektør Yngve Skovly til Dagbladet.

Politiet jobber nå med å undersøke funksjonaliteten til våpnene. Det var TV 2 som først omtalte saken.

Skovly forteller at det blant våpnene på mannens bopel var det flere automatvåpen. Det ble også funnet ammunisjon hjemme hos mannen.

- Hvor mye ammunisjon er det snakk om?

- Det vet vi ikke ennå, for vi har ikke talt opp alt ennå, sier Skovly til Dagbladet.

Politiet etterforsker nå også hvordan mannen har klart å anskaffe seg alle våpnene.

Den siktede er en mann i 50-åra, fra Sunnmøre. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, opplyser Skovly.

- Hvordan stiller mannen seg til siktelsen?

- Han har samtykket til fengsling, og erkjent oppbevaring av våpnene, men mannen skal avhøres nærmere, slik at vi kan få bedre oversikt over alt dette, sier Skovly.

Mannen har foreløpig vært i ett innledende avhør, opplyser han videre.

Våpnene var ifølge politiinspektøren oppbevart flere steder i mannens bolig.

- Dette var våpen som ikke vfar lovlig vregistrert på ham, og de var heller ikke forskriftsmessig oppbevart, sier Skovly.

- Har politiet noen teori om hvorfor mannen hadde alle disse våpnene?

- Vi ønsker foreløpig ikke å gå inn på detaljer om hans motiv ved oppbevaringen. Dette vil vi komme tilbake til, sier Skovly.