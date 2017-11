Mann gikk rundt med øks i Trondheim. Ville drepe dette tilfeldige offeret

(Dagbladet): Lørdag kveld tok en mann fra Oppdal i Sør-Trøndelag toget til Trondheim sentrum med hensikt om å ta et liv. Det sier leder for vold og sedelighetsavsnittet i Trondheim, Jon Ola Volden, til Dagbladet.

- Han gikk rundt i Trondheim mange timer lørdags kveld og natt til søndag, og lette etter et offer. Med seg hadde han en øks og to hunder, sier han.

Mannen som er i 20-åra skal ha oppsøkt ulike steder i byen hvor det var mørkt og lite folk. Volden forteller at han brukte lang tid på å finne et offer.

- På et tidspunkt finner han et offer han følger etter, i området Solsiden. Da de kommer til et industriområde fant han ut at det var gunstig å slå til, sier Volden.

Mannen skal så ha slått offeret i hodet med øksa, før han returnerte tilbake til Solsiden, kontaktet en politipatrulje og fortalte hva han hadde gjort.

- Han trodde selv han hadde tatt livet av offeret. Han viste politiet åstedet, hvor de fant blod, men ingen fornærma.

Etterlyste fornærma

Politiet fryktet at mannen som var blitt slått med øks hadde kommet seg unna og lå alvorlig skadd et sted. Derfor sendte de ut meldinger til beboere i området om de hadde sett noe, og kom med etterlysning i media.

I løpet av søndags kveld var det en som tok kontakt og fortalte at det var han som var blitt utsatt for hendelsen. En mann i slutten av 30-åra.

- Han husket ikke mye av hendelsen, men våknet opp hjemme med smerter og blod. Han ble sendt til sykehus og ble undersøkt. Det er uvisst om han fremdeles er innlagt, sier Volden.

Han legger til at fornærmede ikke er alvorlig skadd.

Siktet for drapsforsøk

Gjerningsmannen i midten av 20-åra er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i ettermiddag.

Volden opplyser at det er tvil rundt om gjerningsmannen var tilregnelig. Han har selv forklart i detalj hva som har skjedd, og samarbeider med politiet.

- Her var det åpenbart fare for liv. Han slo en i hodet med øks, den butte enden, med hensikt av å ta livet av ham. Det er svært alvorlig, sier Volden.

Politiet er nå interessert i tips fra publikum.

- Siktede har gått rundt i Trondheim i flere timer for å lete etter et offer. Har noen vært i kontakt med vedkommende eller har opplysninger rundt ham, så kan de kontakte oss på tlf. 73489400, sier Volden.

Siktede hadde på seg rød hettegenser, hvit shorts og brune sko. Han hadde også to hunder i bånd.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med siktedes forsvarer, uten hell.