Mann i 30-åra skutt om bord i båt. Funnet blødende langs veien i Bodø

(Dagbladet): En person opereres natt til tirsdag på Nordlandssykehuset for en skuddskade.

Politiet fikk den første meldingen om at noe kan ha skjedd da de ble oppringt av en kvinne i 18-tiden mandag.

- Hun var da i friluftsområdet i Bodø der hun hadde truffet to personer, der den ene av dem sier han har blitt skutt i magen. Hun ser at han blør fra magen, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson operasjonsleder ved Nordland politidistrikt til Dagbladet.

Skuddene falt om bord i en båt, men politiet er usikre på når. Den fornærmede ble satt av på lang, mens den mistenkte dro videre. Mannen i 30-åra ble funnet blødende langs veien.

Den skadde mannen i begynnelse av 30-åra skal ha vært oppegående og ga uttrykk for at han ville dra til legevakta. De to mennene dro fra stedet i taxi.

Men da de aldri dukket opp på legevakta startet politiet sine undersøkelser. De fant etter hvert den skadde mannen på en adresse i Bodø.

- Fornærmede var da ikke veldig motivert for å oppsøke lege. Han ble sendt til legevakten, som sendte ham videre til Nordlandssykehuset. På røntgen ser de at han har et fremmedlegeme i kroppen, og han blir lagt rett på operasjonsbordet, sier Nilsson.

Rett før midnatt pågrep politiet en mann i 20-åra for skytingen.

- Det skal ha oppstått en krangel mellom siktede og fornærmede, som endte opp med at fornærmede ble skutt, sier Nilsson.

Gjerningsmannen skal så ha sett de to mennene i land, før han selv forlot stedet i båt. Han ble pågrepet på en adresse i Bodø sentrum.

- Vi har også tatt beslag i våpenet. Det er et finkalibret våpen, sier Nilsson.

Begge de to mennene er kjent av politiet fra før, og skal tilhøre det samme belastede miljøet.