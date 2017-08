Mann og kvinne siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Tøyen

De to personene som ble pågrepet etter at en kvinne ble knivstukket på Tøyen i Oslo onsdag, er begge siktet for drapsforsøk og medvirkning.

- Begge er inne til avhør hos politiet torsdag ettermiddag, opplyser seksjonsleder for seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, Kjetil Moen.

Foreløpig kjenner ikke politiet til hvilken rolle de to har hatt i knivstikkingen, som førte til at en 28 år gammel kvinne ble kritisk skadd.

- Det vil både avhørene og de tekniske undersøkelsene avklare, men vi vet det foreløpig ikke. Vi har begge to inne til avhør nå, og vi fikk også snakket med fornærmede tidligere i dag, sier Moen til NTB.

Han vil ikke utdype hva de involverte har sagt til politiet, men sier politiet mener å ha kontroll på de involverte i saken. De to pågrepne, en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene, var i omgangskretsen til den fornærmede kvinnen.

- Så de er kjent for hverandre, sier Moen.

Politiet har foreløpig ikke avklart hvorvidt knivstikkingen skjedde inne i en leilighet eller utenfor, men sier spor tyder på at de involverte har vært inne i leiligheten. Det er også funnet blodspor i oppgangen i bygget.

Fredag vil politiet ta stilling til hvorvidt de to pågrepne skal bli framstilt for fengsling. Samtidig vil de fortsette å gjøre kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, samt avhøre de involverte og vitner for å avklare hendelsesforløpet.

Tidligere torsdag ble det gjort kjent at kvinnen som ble knivstukket flere ganger, var utenfor livsfare.

(NTB)