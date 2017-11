(Dagbladet): Det vil bli foretatt avhør av mannen i 20-åra som skjøt i Oslo sentrum søndag morgen mandag.

Thomas Pedersen Enger vad krimvakta opplyser til Dagbladet at mannen er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen.

- For å sørge for at han kan bli avhørt på riktig måte med forsvarer til stede, blir avhøret gjennomført i morgen, sier han.

Bakgrunnen for siktelsen skal være samtaler de har hatt med den pågrepne og vitner på stedet.

Saken oppdateres