Martine (17) kom til Texas som utvekslingselev for seks dager siden: - Vi måtte søke dekning i klesskapet

NEW YORK/KATY (Dagbladet): - Alarmene kommer tikkende inn både om flom-varsler og tornadovarsler. Det er også alligator-fare området. Det er utrolig skummelt, forteller Martine Nygaard (17) til Dagbladet mens en alarm uler fra telefonen hennes.

Hun kom til Katy like utenfor Houston i Texas for seks dager siden og havnet dermed midt i uværet «Harvey».

- Veldig brutal start

- Jeg er utvekslingselev og skal gå siste året på high school her. Dette ble en veldig brutal start. I går og i dag har vi måttet søke dekning i klesskapet på grunn av tornado-varsler. Det skal være det tryggeste stedet i huset. Vi må også sove der i natt, forklarer Nygaard.

Minst fem personer er døde og et tyvetalls personer har fått skader etter at orkanen «Harvey» traff Texas i helgen. Den er nå nedgradert til en tropisk storm, men enorme nedbørsmengder og tornadoer har gjort situasjonen svært alvorlig.

- Større enn noe vi har opplevd

- Denne hendelsen er uten presedens. Konsevensene er ukjente og større enn noe vi har opplevd. Følg ordre fra myndighetene for å sørge for sikkerheten, skriver National Weather Service på Twitter.

Ifølge det amerikanske meteorologiske instituttet (NWS) har hele 635 mm regn falt over millionbyen Houston det siste døgnet, og mer er på vei. De kaller den resulterende flommen «katastrofal», og sier den kan nå nivåer som ikke har vært observert i området tidligere.

USAs president, Donald Trump varslet søndag at han tirsdag vil reise til Texas for å besøke de katastroferammede områdene.

Martine Nygaard bor sammen med vertsforeldre deres to barn og mange husdyr.

- Fryktelig skremmende

- Det ble veldig trangt inne i det klesskapet, sier utveklingseleven.

- Hvordan opplever du situasjonen?

- Jeg er ikke vant til noe sånt som dette. Det er fryktelig skremmende, sier Nygaard.

Kort tid etter telefonsamtalen med Dagbladet må familien på nytt søke dekning i klesskapet.

- Etter at jeg la på telefonen ringte alarmen to ganger til. Vi sitter nå i klesskapet igjen. Verken jeg eller jentene har lov til å sove på rommene våre i andre etasje på grunn av tornado-faren. Det ender nok sannsynligvis med at jeg må sove i klesskapet som i går natt, eller presse oss alle sammen inn på soverommet til vertsforeldrene mine i første etasje, skriver Nygaard i en e-post til Dagbladet.

Hun og vertsfamilien har foreløpig ikke fått beskjed om at de må evakuere huset.

- Det regner konstant, og i går var det vann til knehøyde i gatene utenfor huset her, men foreløpig har det ikke blitt noen skader på huset. Men vi har hatt flaks. Noen venner av vertsfamilien min fikk tornado-skader på huset sitt, sier Nygaard.

Hun forteller at de har fylt opp badekarene med vann og handlet inn nødproviant.

- Også holder jeg tett kontakt med venner og familie i Norge, sier utvekslingseleven.

- Ikke berørte nordmenn

Det norske generalkonsulatet i Houston har ikke fått opplysninger om at det er nordmenn i de områdene i Texas som ble hardest rammet av orkanen «Harvey».

– Per nå er store deler av Houston utsatt og berørt av vannmassene, men vi kjenner ikke til at det er nordmenn i spesielt utsatte områder, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i en epost til NTB søndag kveld.

Generalkonsulatet går ut fra at det er mellom 5.000 og 6.000 nordmenn bosatt i området.

– Dette er for det meste nordmenn som er her på grunn av jobb. De fleste av dem har vært her en god stund og er kjent med lokale forhold, opplyser konsulen.

Oudia sier oljebyen med sine noe over to millioner innbyggere har god erfaring med å håndtere slike situasjoner.

– Lokale myndigheter gjør en god jobb med å redde personer fra overflommede områder, skriver hun.

Generalkonsulatet anbefaler alle å holde seg innendørs og følge lokale myndigheters råd og retningslinjer. Hun sier det ikke er mulig å bevege seg rundt i byen ved Mexicogolfen, ettersom de fleste gatene er stengt grunnet vannmengdene.

– Dette været kommer til å vare i to-tre dager til – så nordmenn i området – som alle andre, må være tålmodige og holde seg innendørs. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente på at det skal avta, skriver den norske konsulen.