Måtte nødlande da fly forbanna kvinne fant ut at ektemannen hadde vært utro

(Dagbladet): Det er usikkert om det var ment som en romantisk tur til Bali, men ferieplanene til det iranske ekteparet ble lagt på is flere tusen meter over bakken.

Ifølge den indiske avisa Hindustan Times skal en iransk kvinne ha skaffet seg tilgang til ektemannens telefon, ved å presse fingeravtrykksleseren mot tommelen hans mens han sov.

Det hun fant på telefonen skulle føre til voldsomme konsekvenser for flere enn bare paret. For da hun fant bevis for at ektemannen hadde vært utro skal hun ha gått til angrep på ham. Flymannskapet skal ha forsøkt å roe ned kvinnen, uten hell, og flyet måtte derfor gå ned for landing i den indiske byen Chennai.

- Hendelsen fant sted søndag morgen. Flyet, som var på vei fra Doha til Bali, ble omdirigert til Chennai etter at piloten ba om at en ustyrlig passasjer skulle fjernes fra flyet, sier en ikke navngitt representant for lokale sikkerhetsstyrker til avisa.

Paret og deres barn ble satt på bakken, mens flyet dro videre til Bali uten dem om bord. New Indian Express skriver at kvinnen var beruset og at hun ble holdt på flyplassen til hun var edru, før familien på tre til slutt ble sendt videre på et annet fly, ifølge Sky News.