MDG-topp om forbrukslån: «Søkkrike menn tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre»

- Det er helt vanvittig, sier Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønnes (MDG) toppkandidat i Oslo, og nasjonal talsperson for partiet.

Hun har lest Dagbladets artikler om banker og eiere som tjener milliarder på det raskt voksende markedet for forbrukslån - både rendyrkede forbrukslånsbanker som Bank Norwegian, Komplett Bank og ya Bank, men også etablerte «fullskala-banker» som DNB og Gjensidige Bank.

- Dette er søkkrike menn i slips og i sin beste alder, som tjener seg enda mer søkkrike på fattige alenemødre som ikke greier å betale husleia. Det er en helt uholdbar situasjon, sier Bastholm.

Foreslår forbud

- De skor seg på andres ulykke og håver inn blodrente, sier hun også.

Nå vil Bastholm ha radikale tiltak for å få bukt med veksten i lån med skyhøye renter - over 24 prosent for kredittkortgjeld - og stoppe flommen av annonser for forbrukslån.

Forslaget fra Bastholm er å forby reklame for forbrukslån, og å sette et rentetak på 8,5 prosent.

Hun får støtte fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Liadal Haukeland i å innføre et rentetak. Arbeiderpartiet vil derimot ikke ha noe reklameforbud.

Bastholm kaller veksten i forbrukslån for «eksplosiv».

- Forbruksforskerne i SIFO finner at antall husholdninger med forbrukslån er doblet det siste året, og flere økonomer roper varsko. Selv om regjeringen har gjort noen innstramminger det siste året og har et gjeldsregister på høring, er det ikke nok, sier Bastholm, som mener at to ting mangler:

- Det ene er tiltak mot den aggressive reklamen, og så må vi gå til kjernen, som er renta.

«I alle kanaler»

Begrunnelsen for taket på 8,5 prosent er at tilbydere av forbrukslån ikke skal kunne ta høyere rente enn 8,5 prosent, som er taket staten har satt for forsinkelsesrente.

- Det er allerede forbudt å kreve «urimelige priser», men denne bestemmelsen er uklar og lite brukt, sier hun.

Slik Dagbladet skriver i dag, har en jungel vokst fram av banker, agenter og markedsføringsnettverk som vil ha folk til å refinansiere hos dem, eller ta opp nye forbrukslån.

Forbrukerombudets fagdirektør Jo Gjedrem sa i lørdagens Dagbladet at reklamen for forbrukslån kommer «i alle kanaler; TV, i posten, på sms, stands-salg, i el-forretninger og gjennom fagforeninger», og at den blir stadig mer pågående.

Bastholm mener dette utsetter folk for et farlig press. I tillegg til et reklameforbud, vil hun utvide opplysningsplikten om slike lån, og stille krav om rådgivning til dem som søker dem.

- Det disse menneskene trenger er økonomisk rådgivning og annen oppfølging for å få hverdagen til å gå i hop, ikke lån med skyhøy rente, sier Une Bastholm.

Låne-boomen Dagbladet skrev lørdag at rike nordmenn til sammen har tjent milliardbeløp på forbrukslånsbankene Bank Norwegian, Komplett Bank og ya Bank. I en fersk rapport skriver SIFO-forsker Christian Poppe at fra 500 til 1000 milliarder av husholdningenes bruttogjeld på 3 170 milliarder kroner kan ha gått til forbruk – altså langt mer enn de cirka 90 milliardene i usikrede forbrukslån ved årsskiftet, inkludert kredittkortgjeld. Grunnen er bl.a. at lån tatt opp med pant i bolig også går til forbruk, og at mye kredittkortgjeld omgjøres til usikrede forbrukslån, og senere til boliglån. Blant nye myndighetstiltak for å demme opp for låne-veksten, er forskrifter for kredittmarkedsføring og kredittkort-fakturering, retningslinjer for forbrukslån, og en gjeldsinformasjonslov som legger til rette for et gjeldsregister.