Medisinen til Tonje (18) er for dyr for Norge. Selskapet bak har tjent 2,1 milliarder på den bare i sommer

(Dagbladet): Norske myndigheter besluttet i går at de ikke skal ta i bruk legemiddelet Spinraza til behandling av den svært alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Dette til tross for at barn som har den alvorligste graden av sykdommen dør tidlig, og Spinraza er det første – og foreløpig eneste legemiddelet som har vist effekt.

Det er den høye prisen på legemiddelet som ligger bak avgjørelsen.

I dag kom kvartalsrapporten til selskapet Biogen, som står bak Spinraza. Det viser at legemiddelet er god butikk.

Selskapets avkastning har økt med fire prosent siden i fjor. Veksten er drevet av lanseringen av Spinraza som ga 2,1 milliarder norske kroner i inntekt, skriver selskapet i en pressemelding, og kaller lanseringen for «oppmuntrende».

- Uetisk

Per pasient koster behandlingen med medisinen sju millioner kroner første behandlingsår, ifølge Beslutningsforum for nye metoder. Påfølgende år koster medisinen tre millioner kroner årlig resten av pasientens liv.

Leder i beslutningsorganet Lars Vorland, kaller prisen på medisinen uetisk høy.

- Dette er den vanskeligste avgjørelsen vi har hatt. Vi vil si ja til legemiddelet, men vi er nødt til å si nei til prisen. Dette er et av verdens dyreste legemidler. Før vi kan si ja, ber vi om at produsenten reduserer prisen vesentlig, sier han.

Også Sveinung Stensland, helsepolitiker for Høyre på Stortinget, reagerer på prisen.

- Legemiddelindustrien gjør en fantastisk jobb, men vi må sette ned foten når de trår over ei grense. Dette er det verste eksempelet jeg har sett, mener han.

SMA og Spinraza Spinal muskelatrofi (SMA) er en svært alvorlig, arvelig nevrologisk sykdom. Barn som fødes med den alvorligste typen av sykdommen, dør tidlig. Legemiddelet nusinersen (Spinraza) er det første legemiddelet som har vist effekt på SMA. SMA har forskjellige alvorlighetsgrader: Type 1 og 2 er mest alvorlig og har kort levetid. Ved type 3 lever man lenger, men med betydelige plager. Det er ca. 85 pasienter i Norge med SMA. Studier som ligger til grunn for godkjenning av medisinen viser at noen barn med SMA får effekt når medisinen gis på et tidlig tidspunkt. Medisinen virker ikke like mye på alle tilfeller av SMA. Den gjør ikke pasientene friske, men kan forsinke sykdomsforløpet. Kilde: Beslutningsforum for nye metoder.

Han viser til at Spinraza er forsket fram i et offentlig-privat samarbeid fra 2004, delvis finansiert av pasientorganisasjoner.

- Biogen kjøpte rettighetene til virkestoffet. Forsknings- og utviklingskostnader rettferdiggjør derfor ikke den høye prisen på en million kroner per dose, som Biogen forlanger. Patentrettigheter som dekker sluttproduktet, var i utgangspunktet eid av non-profit institutter, og seinere lovlig overført til firmaet. Det ga Biogen monopolstilling i forhandlinger om prising, sier Sveinung Stensland.

Kjenner seg ikke igjen

- Det er en vanlig praksis innen farmasi at medikamenter utvikles i samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer. Vi tilhører Boston-miljøet, der akademia og næringsliv spiller på lag, sier administrerende direktør i Biogen Norge Kristin Nyberg i en e-post til Dagbladet.

Hun sier selselskapet ikke kjenner seg igjen i utsagnet om at prisen er uetisk.

- Vi har forståelse for at pris er et vanskelig vurderingskriterium siden sykdommen er av så sjelden karakter. Likevel så mener vi at alvorligheten av sykdommen er så stor og de kliniske resultatene av Spinraza så gode, at vi håper myndighetene gir tilgang til medisinen til alle pasienter, da behandlingen endrer pasientens muligheter for å utvikle fysisk funksjonalitet og har vist livsforlengelse i kliniske studier, sier hun.

- Avkastning avgjør

En amerikansk talsperson har tidligere sagt til bransjenettstedet FiercePharma at prisen er satt etter balanse av tre viktige prinsipper – behandlingens kliniske effekt, innvirkning på helsevesen og aksjonærenes utbytte («stakeholder returns»).

- Dette viser at det ikke er utviklingskostnadene Biogen vektlegger, men aksjonæravkastningen. Her vil selskapet ta seg betalt for at medisiner sparer mye lidelser og andre kostnader i det offentlige helsevesenet, mener Sveinung Stensland.

Til Dagbladet svarer Biogen at det er «bedriftsøkonomiske hensyn til videre forskning og utvikling», som avgjør prisen.

- Forskning og utvikling er ressurskrevende og kostbart spesielt innen nye områder der det ikke finnes noen behandling fra før av, og kravet til innovasjon er høyt, sier Nyberg.

Mener Norge har råd

Tonje Larsen (18), elev ved Randaberg videregående skole i Stavanger, mener at Norge burde tatt seg råd til å tilby Spinraza til norske pasienter.

- Klart det er dumt at legemiddelselskapet tar en så høy pris som en million kroner for hver dose. Men vi må også huske på at det koster mye penger å forske og at det har tatt mange år å utvikle denne medisinen, sier 18-åringen.

Hun minner om at det ikke er så mange som rammes av sykdommen - bare rundt 85 personer i Norge.

- Jeg synes det er helt forferdelig at Norge som er et av verdens rikeste land ikke godkjenner en medisin det bare finnes en av, sier Larsen til Dagbladet.

Larsen har SMA type 2, en alvorlig, dødelig variant av sykdommen. De ni pasientene som får fortsette med behandlingen har SMA type 1.

Haster

For Tonje Larsen haster det å få behandling.

- De siste månedene er jeg blitt mye svakere i armene, og slik vil det fortsette dersom jeg ikke får medisinen fortløpende. SMA er en alvorlig muskelsykdom, som medfører blant annet dårlig lungefunksjon og dårlig svelg. Jeg sover hver natt med pustemaskin og våkner ofte med masse slim i lungene som jeg ikke klarer å hoste opp selv, forteller hun.

På spørsmål om hva de tenker om at norske pasienter ikke får tilgang til medisinen de har monopol på, svarer Biogen følgende:

- Spinraza er godkjent i USA, Japan, Brasil og flere europeiske land. Andre land er nå i forhandlinger om prisen, og den kan variere ut ifra skattesystem, kjøpekraft, helsesystem og ulike støtteordninger i de forskjellige landene. Norge er en velferdsstat der myndighetene i stor grad har vært opptatt av lik tilgang til behandling, uavhengig av personlig økonomi. Vi vil jobbe for at Spinraza blir tilbudt til alle SMA-pasienter på samtlige norske sykehus.

- Hva synes dere om norske myndigheter i disse forhandlingene?

- Vi er skuffet over tonen i enkelte av utsagnene i media. Vi har ønsket en tett dialog med alle parter, og tatt initiativ til mange møter. Biogen stiller gjerne opp på møte med Beslutningsforum og det er fint at de nå ønsker forhandlinger. Det viktigste for oss er å finne en løsning, slik at SMA-pasientene kan få behandling i Norge.

På spørsmål om norske myndigheter har vært villige til å prøve å komme dem i møte på pris, er svaret som følger:

- Biogen har levert et pristilbud og vi registrerer at Beslutningsforum nå ønsker å forhandle om pris.