Mener Hellas kan bruke Brexit til sin fordel for å få tilbake «stjålet» kunst fra antikken

(Dagbladet): På 1800-tallet tok den britiske ambassadøren Lord Thomas Elgin med seg kunst fra det verdensberømte Parthenon-tempelet på Akropolis i Athen, og fraktet det til hjemlandet England.

Hellas har siden krevd å få kunstsamlingen fra antikken tilbake, uten å lykkes. Nå kan det imidlertid se ut til at Brexit-forhandlingene kan gi grekerne en ny mulighet til å gjenerobre de eldgamle marmorskulpturene.

Før Storbritannia kan melde seg ut av EU, må partene bli enige om en utmeldingsavtale. Forhandlingene startet 19. juni i år og skal være ferdige innen 29. mars 2019. Dersom partene ikke blir enige, kan fristen forlenges. Det betyr at medlemslandene kan forlenge forhandlingene dersom de ikke er enige i utfallet.

- Unik mulighet

Ifølge med-grunnlegger av aktivistgruppen Parthenon Sculptures Action Committee (IPSACI), Alexis Mantheakis, gir dette Hellas en unik mulighet til å forhandle seg fram til en avtale som innebærer at Storbritannia må gi tilbake den greske kunsten, skriver den tyske avisa Deutche Welle (DW).

- Dersom de kan gi tilbake India, kan de tømme ett rom i London for å gi tilbake disse eiendelene, sier Alexis Mantheakis til DW.

Nå er spørsmålet om greske myndigheter er villige til å stille dette kravet, mener hun.

- Det er mulig at den nåværende regjeringen vil gå imot den etablerte praksisen, basert på dens nåværende handlinger. Vi håper den greske regjeringen vil gjøre det. Det er en unik mulighet, mener Mantheakis.

Lang feide

Parthenonskulpturene står i dag plassert på British Museum i London. Samlingen er bedre kjent som «The Elgin Marbles», ettersom det var Lord Thomas Elgin som tok med seg kunsten til England.

Elgin fikk på 1800-tallet tillatelse til å lage en opptegnelse av fortidsminnene i Akropolis, rive nyere bygninger som hindret utsikten til monumentene, samt flytte noen av skulpturene. Dette tok han også som en tillatelse til å samle alle skulpturer han kunne finne.

Totalt sørget han for at mer enn 50 marmorskulpturer ble hugget ned fra templet Parthenon og fraktet med skip til England. Han begrunnet dette med at kunsten ville bli tatt bedre vare på i England enn i Hellas.

I hjemlandet ble skulpturene møtt med stor beundring, men Elgin fikk også kraftig kritikk fra flere hold. Blant annet var Lord Bryan sterkt imot å flytte dem fra Hellas, noe han sa tydelig ifra om. Opprøret endte med at det britiske parlamentet kjøpte kunsten fra Elgin for 35.000 pund.

Mislykkede forsøk

Greske myndigheter har i årevis forsøkt å få tilbake den unike kunstsamlingen, men har feilet i alle forsøkene så langt, skriver DW.

På Akropolismuseet i Athen er det til og med laget ledig plass til kunsten som fortsatt mangler.

Ifølge British Museum, er Hellas velkommen til å låne kunsten, men videre forhandlinger er nærmest umulige fordi tidligere greske myndigheter har nektet å anerkjenne forvalternes eierskap til Parthenon-skulpturene. I 2015 skrev det britiske museet også et brev til UNESCO, der de understreket at samlingen ikke bare var ment for det britiske folk, men til fordel for alle verdens innbyggere i nåtid og framtid, skriver DW.

Flertallet vil gi kunsten tilbake

Hellas har likevel ikke stått alene i den årelange feiden. En rekke britiske politikere og kjendiser har også forsøkt å presse British Museum og det britiske parlamentet til å gi kunsten tilbake.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov i 2014, mente kun 24 prosent at Storbritannia skulle få beholde samlingen. Rundt 30 prosent hadde ingen mening om saken, mens 37 prosent mente britene skulle gi den tilbake.

Vil unngå rettssak

I 2015 oppfordret de kjente menneskerettighetsadvokatene Geoffrey Robertson, Norman Palmer og Amal Clooney greske myndigheter til å ta saken til den Den internasjonale domstolen.

Dette har greske myndigheter avvist, fordi de ønsker å løse saken gjennom diplomatiske forhandlinger, skriver DW.

- Den greske regjeringen har nektet å forfølge saken i retten - som kan bety at man tape saken en gang for alle - men har ikke utelukket denne muligheten i fremtiden, sier en talsmann for det greske kulturdepartementet til DW i en epost.

Den nåværende regjeringen ønsker fortsatt å finne en løsning gjennom å bruke diplomati, ifølge talsmannen.

På spørsmål om Hellas vil bruke Brexit-forhandlingene til å løse saken, svarer talsmannen for kulturdepartementet at dette bare er et ønske fra noen private innbyggere, og at dette ikke svarer til den offisielle posisjonen til den greske regjeringen, skriver DW.