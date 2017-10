Mens befolkningen sulter, levde «Teodorin» med en grotesk bilpark, legendariske malerier på do og Michael Jacksons krystallhanske

(Dagbladet): Sønnen til presidenten i Ekvatorial-Guinea ble fredag, etter en lang og omstendelig rettsprosess, dømt til tre års betinget fengsel i en fransk domstol for blant annet underslag og korrupsjon.

Saken er sett på som en milepæl i fransk krimhistorie - da landet i en årrekke har hatt et fullt fortjent rykte som en trygg havn for korrupte despoter og deres familiemedlemmer, både fra tidligere kolonimakter og handelspartnere, der disse har kunnet leve herrens virkelig glade dager uten fare for å bli tatt.

Luksusliv

Saken mot Teodoro «Teodorin» Nguema Obiang Mangue (48) har da også avdekket et luksusliv og overforbruk som virker utenfor fatteevne for de fleste av oss – spesielt i lys av at majoriteten av fråtseriet er finansiert med midler Obiang har hentet fra statskassa til et hjemland der majoriteten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Obiang var tiltalt for å ha stjålet store summer fra hjemlandets statskasse til å finansiere luksusvarer i Frankrike. Lovbruddene han måtte svare for var både korrupsjon, hvitvasking og underslag - etter en mangeårig etterforskning.

Dagbladet har sendt en melding til Obiang på Instagram - der han har holdt en relativt høy profil.

Danske Christina D. Mikkelsen var kjæreste med Obiang da saken ble rullet opp.

- Jeg har ikke snakket med ham på to år. Jeg har ingen kommentarer til denne saken, sier hun til Dagbladet søndag kveld.

«Farse»

Dagbladet har spurt Obiang om han er enig i dommen, om han har dårlig samvittighet overfor Ekvatorial-Guineas befolkning - eller om han derimot føler seg dårlig behandlet av retten. Meldinga er foreløpig ikke besvart.

Obiang var ifølge NTB ikke selv til stede under rettssaken – som han derimot har omtalt som en «farse».

Diktatorsønnens franske advokater har også anklaget Frankrike for å blande seg inn i Ekvatorial-Guineas statsanliggender, og har flere ganger kritisert retten og forsøkt å få saken utsatt.

- Det er ikke akkurat tyveri av en moped det er snakk om, argumenterte Emmanuel Marsigny, en av advokatene, ved en anledning overfor Reuters.

Vanvittig bilsamling

Selv om argumentasjonen av enkelte kan oppfattes som usmakelig, har Marsigny isolert sett rett: I tillegg til fengsel ble 48-åringen også gitt en betinget bot på 30 millioner euro, som tilsvarer i underkant av 290 millioner kroner.

Den franske domstolen slo fast at selv om Obiang ikke kan dømmes i Frankrike for gjerninger i hjemlandet, kan han straffeforfølges for å ha hvitvasket penger til personlige formål. Men fordi både fengselsstraffen og boten ble gjort betinget, må Obiang bare sone eller betale dersom han gjentar lovbruddene i Frankrike.

I løpet av rettssaken har det kommet fram hva slags liv Obiang har levd. I Sveits og Frankrike har han operert med en bilpark som - blant annet - inkluderer:

En Koenigsegg verdt omkring tre millioner euro, To Bugatti Veyron, til en innkjøpspris på en million euro pr. bil, i tillegg til totalt 11 ulike andre luksusbiler - deriblant både Mercedes-, Porsche og Aston Martin. Ifølge bransjeblogger har han også eid en fullstørrelseversjon av Batman-bilen, og flere Ferrarier – blant annet legendariske F40.

Forsøkte å stikke av

Flere av bilene ble beslaglagt på flyplassen i Geneve i Sveits i fjor. Bilene var pakket og klare, trolig på vei til et tryggere sted etter at den franske etterforskningen ble åpnet – og en rettsanmodning ble sendt til Sveits for bistand.

Obiangs hus i Frankrike, et seks etasjers hus et steinkast fra Champs-Elysees, var fylt opp med møbler verdt omkring 400 millioner kroner. Deriblant en kontorpult som skal ha vært eid av kong Ludvig XV av Frankrike og som alene var verdt omkring 15 millioner kroner.

Det måtte en hel liten kortesje med lastebiler til for å hente ut eiendeler fra huset, blant annet en svær stabel med kasser med årgangsvin - verdt flere tusen kroner pr. flaske.

Milliardbolig

Huset i seg selv anslås å være verdt omkring 1,2 milliarder kroner. Noe av arealet i de seks etasjene ble brukt på kinosal, spa med treningsstudio og en egen frisørsalong. På badene var vannkranene av ekte gull, mens originalmalerier av Degas og Renoir hang på veggene – bilder som i seg selv var verdt omkring 50 millioner dollar.

Tidligere har Obiang blitt etterforsket også i USA, der han har handlet eiendom og luksusvarer for omkring to milliarder kroner – og fartet rundt i både Ferrarier og Lamborghinier mens han har forsøkt å slå seg opp som rapprodusent.

Som seg hør og bør har han også benyttet både luksusyachter og privatfly, der bilparken ikke har vært tilstrekkelig.

Michael Jacksons hanske

Obiang, som er stor Michael Jackson-fan, er også eier av den berømte, krystalldekkede hansken som Jackson brukte på Bad-turneen. Det er ikke kjent hvor han oppbevarer denne – men det antas at han har hatt den i et av sine hjem i USA.

Og som The Guardian påpeker: Da Obiang i år 2000 for alvor begynte å shoppe inn til sitt groteske luksusliv, var Ekvatorial-Guinea på papiret det rikeste landet på hele det afrikanske kontinent.

Men selv om massive oljefunn utenfor kysten av landet gir høyt BNP på papiret, har over halve befolkningen under 20 kroner dagen å leve for.

Noe av årsaken til dette er nettopp Teodoro Obiangs fråtseri.