Mens Trump drev valgkamp, drev selskapet hans forhandlinger for å få bygge Trump Tower i Moskva

NEW YORK (Dagbladet): Både FBI og den amerikanske kongressen etterforsker om Trump-leiren samarbeidet med russiske myndigheter for å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor. USAs president, Donald Trump, selv har også omtalt Russlands president, Vladimir Putin, i svært rosende ordelag.

Ifølge dokumenter Washington Post har fått tilgang til, skal Donald Trump-organisasjonen ha jobbet i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 for å få bygge en massiv skyskraper i Moskva. Dette foregikk på samme tid som Trump selv drev aktiv valgkamp for å bli USAs neste president.

En russiskfødt eiendomsutvikler, Felix Sater, skal ha oppfordret Trump til å reise til Moskva for å selge inn forslaget. Han sa skal også ha hevdet at han kunne få Putin til å si «veldig fine ting» om Trump, ifølge korrespondansen avisa har fått innsyn i.

Sater, som flyttet til Brooklyn da han var 6 år gammel, hevdet også at byggingen av Trump Tower i Moskva kunne bli et av de størst eiendomsprosjektene noensinne.

Signerte brev

Trump reiste aldri til Moskva slik Sater foreslo, men investorer og Trumps selskap signerte et intensjonsbrev. Imidlertid manglet de tillatelser og tomt til byggingen. Dermed ble prosjektet skrinlagt i januar 2016, skriver Washington Post.

Det har ikke tidligere vært kjent at Trump aktivt søkte kommersielle interesser i Russland samtidig som han drev valgkamp for å bli president. Som president er han åpenbart i en posisjon til å bestemme mye av forholdet mellom USA og Russland.

Dokumentene skal bli overlevert til Kongressens etterforskere, og de kan bety at det var ytterligere kontakt mellom Trump-leiren og russere enn som allerede er kjent.

De siste månedene er stadig flere kontakter mellom høyststående Trump-medarbeidere og russere i valgkampen blitt kjent for offentligheten.

Nåværende justisminister Jeff Sessions møtte Russlands USA-ambassadør, Sergej Kislyak to ganger.

I juni 2016 organiserte Donald Trump junior et møte sammen med Trumps svigersønn, Jared Kushner, daværende valgkampsjef Paul Manafort og en russisk advokat. Møtet kom i stand etter at Trumps sønn var blitt lovet skadelig informasjon om demokratenes kandidat, Hillary Clinton, som en del av russiske myndigheters innsats for å hjelpe Trump.

E-poster viser også at valgkamprådgiver George Papadopoulos gjentatte ganger forsøkte å organisere møter mellom valgkampmedarbeidere og Trump selv og Putin og andre russere.

- NULL investeringer

Trump selv har tidligere nektet for å ha forretningsforbindelser i Russland.

- For ordens skyld, jeg har NULL investeringer i Russland, skrev Trump i en twittermelding i juli 2016.

Trump har heller aldri snakket offentlig om planene om å bygge et Trump Tower i Moskva, men han har forsøkt å satse på eiendomsinvesteringer i Russland helt siden 1980-tallet.

- Russland er et av de heteste stedene i verden for investeringer. Vi kommer til å komme til Moskva på et tidspunkt, sa Trump i et vitnemål i 2007.

I 2005 forsøkte også Trump, i tett samarbeid med Sater, å bygge et Trump Tower i Moskva, men prosjektet ble ikke noe av, ifølge Washington Post.

Slagsmål i bar

Sater jobbet også som direktør i selskapet Bayrock, som hadde kontorer i Trump Tower, og som forhandlet fram avtaler om lisenser til bruk av Trump-navnet i byggeprosjekter både i USA og utlandet. I 2010 lot Trump Sater jobbe fra kontorene til Trump-organisasjonen i Trump Tower og bruke et visittkort hvor han hadde tittelen «seniorrådgiver for Donald Trump».

Trump har likevel gjentatte ganger forsøkt å distansere seg fra Sater, som måtte i fengsel for å ha angrepet en mann med stetten på et knust margaritaglass under et slagsmål i en bar i 1991. Sater sa seg også skyldig i 1998 i aksjesvindel knyttet til organisert kriminalitet. Dette ble ikke kjent før mange år seinere fordi han jobbet som informant for politiet.

- Dersom han satt i dette rommet nå, ville jeg virkelig ikke vite hvordan han så ut. Jeg har ikke snakket mange ganger med ham, sa Trump i et vitnemål i 2013.