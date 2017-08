Merkel kritiserer Tyrkia for misbruk av Interpol

Dogan Akhanli ble pågrepet i Spania lørdag som følge av at Ankara ba Interpol om å utstede en såkalt «rød alarm» på forfatteren. Det innebærer at man er ettersøkt verden over, melder Reuters.

Akhanli er løslatt, men får ikke forlate Madrid før spanske myndigheter har vurdert Tyrkias utleveringsforespørsel.

– Det er ikke riktig, og jeg er glad for at Spania har løslatt ham. Vi må ikke misbruke internasjonale organisasjoner som Interpol på denne måten, sa Merkel søndag.

Hun understreket at Akhanlis sak er en av mange.

– Det er grunnen til at vi har endret Tyrkia-politikken vår så drastisk den siste tiden. Det er uakseptabelt at Erdogan gjør slike ting.

(NTB)