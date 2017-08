Merkel-utfordrer vil fjerne amerikanske atomvåpen

Den amerikanske hæren skal ha lagret opptil 20 atomstridshoder på en militærbase i Büchel, sør for Köln, men dette har aldri blitt bekreftet av forsvarsdepartementet.

Under et valgkampmøte tirsdag sa Schulz, som er statsminister Angela Merkels fremste rival i valget, at det er viktigere enn noen gang før å hindre utbredelsen av atomvåpen.

Han understreker viktigheten av å fremme nedrustning, spesielt med tanke på USAs konflikt med Nord-Korea.

– Angela Merkel vil ruste opp Tyskland. Dette er feil måte å gjøre det på. Det tyske forsvaret trenger godt personell og tilfredsstillende utstyr, men ikke å sette i gang noe våpenkappløp, sa Schulz etter at Merkel nylig gjentok løftet om å øke bidraget til NATO.

Tyskland har lovet å øke sitt NATO-bidrag fra dagens 1,26 prosent av bruttonasjonalprodukt til 2 prosent innen 2024.

(NTB)