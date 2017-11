Meteorolog spår vinterværet. Dette fenomenet blir avgjørende

(Dagbladet): Over gjennomsnittet kjølig i sør og litt mildere enn vanlig i nord.

Det er konklusjonen til SVT-meteorologen Nitzan Cohens sesongprognose.

Den tar for seg perioden fra desember til februar, dekker hele Skandinavia, og tar utgangspunkt i et bredt spekter av data.

- Det er ikke en spådom som tar utgangspunkt i hvor varmt eller kaldt det blir på enkeltsteder, eller om det bli snø til jul. Det er et gjennomsnitt, understreker Cohen da Dagbladet tar kontakt med ham søndag.

Høytrykk fra øst

Meteorologen spår at et høytrykk fra øst kommer til å dominere vinteren 2017.

Det innebærer at sannsynligheten er høy for at mild luft fra vest treffer det nordlige Skandinavia, mens kulde fra øst påvirker den sørlige delen.

«Man kan ikke uteslutte at store mengder kald eller varm luft påvirker hele Skandinavia. Det er også vanskelig å si når disse eventuelt inntreffer. Enkeltmåneder kan dermed bli ganske annerledes fra hverandre», skriver Cohen på SVTs hjemmesider.

Der understreker han viktigheten av polare jetstrømmens posisjon.

Cohens prognose tar utgangspunkt i at denne splittes i to deler, hvorpå mild luft følger den ene delen i retning Skandinavias nordligste del.

Komplisert utregning

Lenger sør i Europa spår han kulde og snø i øst, mens kontinentets vestlige del kan vente seg relativt fuktig vær.

På spørsmål om hvilke metoder som ligger bak prognosen, svarer Cohen at han har sett på en rekke ulike faktorer ved høstens værmønster.

Disse er ikke bare lokale.

Værfenomener som isutbredelse i Sibir, varme i Atlanter- og Stillehavet, og retningen til stratosfæriske vinder over tropiske strøk påvirker verdensværet.

- Jeg har tatt utgangspunkt i hele jorden, og sett på analoge år, altså år som har hatt et lignende værmønster som det inneværende, forklarer meteorologen overfor Dagbladet, for så å trekke fram såkalte sesongmodeller.

Milde vintere de siste åra

De ovennevnte modellene er mye brukt av en rekke aktører i Storbritannia og USA.

- Men modellene har ikke fungert så bra for Nord-Europa. Derfor har jeg ikke bare brukt dem, men sett på ulike sammenhenger og kombinert disse, forteller den svenske meteorologen om arbeidet han har gjort.

Da den svenske avisa Aftonbladet omtalte Cohens prognose, konkluderte de med at den kommende vinteren kan bli den kaldeste vinteren på fem år.

Da Dagbladet spør han om det er sannsynlig, vil han ikke umiddelbart konkludere, men legger vekt på følgende:

- Her i Sverige har det vært milde vintere de siste årene. Den siste vinteren som var ordentlig kald var i 2012/2013.