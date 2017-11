Meyer mener SSB ble presset av finansministeren. Frykter for byråets uavhengighet

(Dagbladet): Klokka 12.30 ankom Meyer en pressekonferanse i etterkant av et allmøte med SSBs ansatte.

Det innledet hun slik:

- Ved de siste ukes hendelser, er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk. Alle endringer jeg har initiert har vært forankret hos styret og hos eier.

- Departementet har fram til mitt møte 30. oktober med finansministeren ikke bedt meg om å stoppe prosessen, sa Meyer, for så å legge til at hun ønsket å roe ned situasjonen da uro oppsto internt og eksternt i SSB.

Videre rettet hun krass kritikk mot Siv Jensen:

- Det er vanskelig å forstå hvorfor finansministeren som er opptatt av omstilling og effektivisering i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet. Jeg opplever også at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet, sier hun, og viser at det er blitt framstilt som om SSB driver politisk sensur av rapporten til forskeren Erling Holmøy.

- Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer for forskningen. Det har aldri skjedd i min tid

- Ikke oppsigelsesgrunnlag

Christine Meyer ville ikke kommentere innholdet i de to møtene hun har hatt med Siv Jensen. Om hvorfor hun hadde med advokat da hun i dag skulle til finansdepartementet, sier hun følgende:

- Det har vært to vanskelige møter med Jensen, og når mediene skapte et inntrykk av at jeg kom til å miste jobben, hadde jeg et behov for å ha med advokat.

- Det andre møtet med Jensen var relativt ubehagelig, la Meyer til - uten å gå konkret inn på hvorfor dette var et ubehagelig møte.

Mener hun er kapabel

Hun la til at omstillingsprosessen har vært krevende, og gjentok budskapet om at finansdepartementets inngripen skal ha ført til kaos.

SSB-direktøren hevder at hun den 3. november presentert mulige tiltak for å roe ned situasjonen i byrået, uten å ha fått lov til å presentere disse tiltakene internt eller eksternt.

- Det betyr at SSB i elleve dager i praksis ikke har kunnet utøve ledelse, og at vi har måttet sitte stille i påvente av finansministeren. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for organisasjonen og de ansatte.

På spørsmål om sin framtid som SSB-direktør, understreket Meyer at hun føler seg kapabel til å utføre jobben.

- Jeg mener at det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under pressekonferansen.

Jensen varsler pressekonferanse

Finansminister Siv Jensen har ikke på nåværende tidspunkt noen kommentar til Meyers uttalelser.

Hun planlegger en pressekonferanse klokka 14.30 i dag.

- Vi gir ingen kommentarer før Jensen har holdt sin pressekonferanse, sier statssekretær i Finansdepartementet Petter Kvinge (Frp).

Uttalsene fra Meyer kom etter et allmøte i SSB.

- Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB er eieren sin skyld, sa SSB-direktør under møtet, ifølge NRK.

Meyer hevder at finansdepartementet var for den store omstillingsprosessen som hun selv har frontet som leder. Dette helt fram til to uker siden.

- Når vår eier velger på et kritisk tidspunkt i omstillingsprosessen å backe ut, og sår tvil om vi har støtte fra vår eier, så blir det kritisk for SSB, sa Meyer, ifølge NRK

Hastemøte

Etter det Dagens Næringsliv erfarer, skal Christine Meyer på et hastemøte hos SSBs styre klokka 15.00 i dag.

Det kommer etter stor uro blant de ansatte knyttet til intern omorganisering, samt at det ikke ble noe av det det varslede møtet med finansminister Siv Jensen.

Ville ha med advokat

Årsaken var at Meyer ville ha med seg en advokat inn på møtet, i tilfelle ministeren ønsket å sparke henne.

- Jeg har vært i to møter med finansministeren, og ble i dag invitert til et tredje. Samtidig leser jeg i mediene at jeg skal trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse, og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg hadde i dag et behov for å ha med meg en rådgiver på møtet. Det ønsket ikke finansministeren, sa Meyer til pressen tidligere i dag.

- Derfor ble det ikke noe møte med finansministeren, konkluderte hun.

Benekter oppsigelsesmøte

Finansdepartementet har avvist at de planla å sparke Meyer. I en pressemelding angående det avlyste møtet, heter det følgende:

«Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet med finansministeren. Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat.»

- Temaet for møtet gjorde at dette ikke var naturlig, skriver Kristina Storeng, seniorrådgiver i finansdepartementet, i en e-post til Dagbladet.

Dag Steinfeld, Meyers advokat, understreker at Norges lovverk tilsier at dersom regjeringen skulle sagt opp Meyer, ville hun hatt rett til å ha med en advokat på møtet.

- Hvis det var et slikt møte hun ble innkalt til i dag, så har hun en rett, og hvis hun hadde blitt nektet det, ville det ha vært et lovbrudd, uttalte Steinfeld.

Bråk i SSB

Bråket i SSB har eskalert de siste dagene etter den interne omstruktureringen.

VG viser til referater fra flere styremøter hvor styret advarer direktøren mot å handle for fort. I referatet fra 26. april heter det:

«Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen».

Kontroversiell omorganisering

Utvalget startet sitt arbeid i fjor høst og skal 15. desember levere en rapport om SSBs rolle framover. Ifølge NRK skal også ledelsen i Finansdepartementet ha advart Meyer mot å ta for omfattende grep før rapporten er lagt fram.

Samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

I et styremøte 16. februar påpeker styret en «stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene, ifølge NTB.

Fakta om SSB-bråket Administrerende direktør Christine Meyer i Statistisk sentralbyrå er fredag morgen kl. 9 i et tredje møte med finansminister Siv Jensen (Frp). Torsdag meldte flere medier at Meyer vil gå av. Bakgrunnen er de interne stridighetene i SSB og bekymringen som omorganiseringsprosessen har skapt.

Omorganiseringen i SSB begrunnes med behov for modernisering og digitalisering av byrået, som trekker sin historie tilbake til 1876. Striden står dels mellom ulike fagmiljøer. Der enkelte uttrykker et ønske om at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, vil andre heller vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.

Kritikk er også rettet mot Christine Meyer. Hennes tilknytning til Høyre og bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. Men også NHO har uttrykt bekymring for om SSB i framtiden vil kunne levere like godt i Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vekket bekymring i regjeringspartiet Frp og fått flere til å stille spørsmål ved SSB-sjefens objektivitet og integritet. Dagen før hun tiltrådte sa Meyer i et intervju at hun er villig til å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge. At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet. Kilde: NTB