Minst 17 drept i angrep i Jemen

Det innledende angrepet var rettet mot sikkerhetsstyrkenes hovedkvarter i Khor Maksar i Aden søndag morgen. Ifølge lokale tjenestemenn sprengte en al-Qaida-kriger en bil med eksplosiver utenfor bygget, hvorpå seks tjenestepersoner og bilføreren umiddelbart ble drept.

Deretter stormet om lag 30 angripere bygget og slapp rundt 50 personer fri fra arresten. Flere av disse tok til våpen og kjempet sammen med angriperne, ifølge en høytstående tjenesteperson.

Han sier videre at totalt fire selvmordsbombere sprengte seg selv under angrepet, og at et av angrepene var rettet mot en kolonne som tilhørte Jemens sikkerhetssjef.

Hevder al-Qaida sto bak

De tok også et ukjent antall gisler under angrepet, og to politikvinner ble drept. Utover søndag ettermiddag ble flere gisler sluppet fri, deriblant en oberst.

Jemenittiske sikkerhetskilder sier til AP at angriperne også hadde plassert skarpskyttere på et hustak og skutt mesteparten av sikkerhetsstyrkene inne i bygningen. De sier også at de mener al-Qaida-opprørere sto bak angrepene.

Men noen timer senere sto IS fram med en melding på internett der de påtar seg ansvar for angrepene.

Større spillerom

Den internasjonalt anerkjente regjeringen holder til i Aden, som ligger lengst sør i Jemen. Der har president Abd-Rabbu Mansour Hadi opprettet base etter at den sjiamuslimske Houthi-militsen med støtte fra deler av regjeringshæren grep makten i hovedstaden Sana i september 2014.

Krigen mellom Hadis saudiarabisk-støttede styrker og Houthi-militsen, som støtter tidligere president Ali Abdullah Saleh og som er alliert med Iran, har gitt al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) større spillerom i den sørlige delen av Jemen. Også IS har utnyttet maktvakuumet og kaoset i landet til å styrke sin stilling.

Siden Saudi-Arabia og landets allierte gikk inn i krigen i Jemen i 2015 for å støtte Hadi, har over 8.600 mennesker blitt drept, ifølge FN-tall.

(NTB)