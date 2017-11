Minst 50 sivile skal være drept i russiske angrep i Syria

Minst 50 sivile skal i helga ha blitt drept i russiske angrep på to flyktningleirer og omkringliggende områder øst i Syria.

20 barn skal være blant de drepte i artilleri- og bombeangrepene i Deir al-Zor-provinsen i Syria siden fredag kveld, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Antallet drepte er ifølge SOHR nær doblet siden lørdag.

Angrepet var rettet mot områder langs elven Eufrat og mot landsbyer og leirer der mennesker som har flyktet fra kamphandlingene i byen Albu Kamal, har oppholdt seg.

Torsdag inntok russisk-støttede syriske regjeringsstyrker og deres allierte Albu Kamal, som er den siste betydelige IS-kontrollerte byen i Syria.



Jihadistgruppen gjenvant lørdag kontrollen over byen. Å miste kontrollen over Albu Kamal vil medføre at gruppen mister sin base og blir redusert til en underjordisk geriljaorganisasjon.

Siden 2011 er over 330.000 mennesker drept og millioner drevet på flukt som følge av i krigen i Syria,skriver NTB. Antallet drepte er antagelig langt høyere, da det er flere år siden FN sluttet å holde oversikt over de mange i konflikten som har vart i over seks år.

(NTB)