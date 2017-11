- Minst 75 syrere ble drept i IS-angrep

Minst 75 syriske internflyktninger skal ha blitt drept i gårsdagens bilbombeangrep som IS sto bak i provinsen Deir al-Zour øst i Syria, ifølge tall fra eksilgruppen SOHR.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) i natt at et titalls sivile ble drept i angrepet. Nå oppjusterer SOHR tallene.

- Barn drept

- Minst 75 sivile internflyktninger, blant dem barn, ble drept, og 140 ble såret, sier den London-baserte eksilgruppens direktør Rami Abdulrahman.

SOHR baserer sine opplysninger på et kildenettverk på bakken i Syria. Ingen andre har oppgitt tall etter gårsdagens angrep.

Angrepet var rettet mot syrere som var drevet på flukt fra kampene i provinsen. De hadde slått leir på østbredden av elva Eufrat da angrepet skjedde, meldte SOHR i går kveld.

Mange på flukt

Abdulrahman sier ofrene hadde flyktet fra kampene i Deir al-Zour, hvor den amerikanskstøttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) er på offensiven mot IS. Også syriske regjeringsstyrker kjemper mot IS i Deir al-Zour, og fredag meldte syriske regjeringskilder at de hadde klart å tvinge IS på flukt fra byen.

Redd Barnas landdirektør i Syria, Sonia Khush, sier at omkring 350 000 mennesker har flyktet fra de seneste kampene i Deir al-Zour. Halvparten av dem er barn.

- Situasjonen i byen og området rundt har vært spesielt dyster med sivile som er fanget i kampene og for ofte havner i kryssilden, sier hun.

(NTB)