Minst to personer smittet av giardia i Bergen

(Dagbladet): Seint onsdag kveld ble det bekreftet at to personer som er innlagt ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen har fått påvist giardia-smitte, skriver Bergens Tidende.

Samtidig venter sykehuset på prøvesvar fra et mulig tredje tilfelle.

- Vi har to bekreftede tilfeller fra to pasienter som kom inn til sykehuset samtidig. Vi undersøker derfor om de kan ha felles smittekilde, men det er det foreløpig for tidlig å si noe om, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese i Bergen kommune til Dagbladet.

Sykehuset skal intervjue de to smittede for å kartlegge smittekilden.

Kjempeutbrudd for 12 år siden

I 2004 ble rundt 5000 bergensere smittet av giardia-parasitten etter at drikkevannskilden Svartediket var infisert. Så seint som i fjor ble Bergen kommune dømt til å betale tre millioner kroner i erstatning til en kvinne som ble rammet av kronisk utmattelsessyndrom i 2004 etter at hun ble giardia-smittet av drikkevannet, skriver NTB.

Øystese sier imidlertid at det ikke finnes noen mistanke om vannsmitte i tilfellene som nå er meldt inn.

- I så fall ville vi trolig ha fått inn flere hundre pasienter. Vi har også vært i kontakt med Bergen Vann, som opplyser om at det ikke har vært noen brudd på deres hygienebarrierer den siste tiden.

Ikke smittealarm

En annen vanlig smittekilde er mat.

- Man kan også se parasittsmitte fra matvarer. Men i likhet med smitte fra vann, så forventer man også da flere smittede. Den vanligste formen for giardia-smitte overføres fra en person til en annen, blant annet som følge av dårlig håndhygiene.

Hun understreker at sykehuset ikke har slått smittealarm, og sier at det ikke er uvanlig at det blir påvist smitte hos to personer i samme området samtidig.

- Det er foreløpig ikke snakk om noe større utbrudd. Giardia kan gi langvarige diarésymptomer, og det er naturlig at folk oppsøker fastlegen for å ta en prøve dersom man har sykdom som går ut over det man kan forvente å oppleve ved omgangssyke, sier hun.

Giardia-smitte * Giardia-parasitten, som ble oppdaget i 1681, forårsaker en av de vanligste infeksjonene på kloden. * Giardia er ikke livsfarlig, men en svært plagsom parasitt, ifølge professor Arne Skorping ved Insitutt for biologi på Universitetet i Bergen. * Da mange i Bergen var plaget av forurenset drikkevann for i 2004, skrev Skorping en artikkel i Bergens Tidende om ubehaget ved giardia-smitte. - Mange går rundt og føler seg som et forurensende gasskraftverk, med eksplosiv diare, magesmerter, kvalme og utmattethet, oppsummerte Skorping.