«Missil avfyrt. Missil avfyrt. Evakuer» var SMS-en japanere våknet opp til i dag

(Dagbladet): Millioner av japanere nord i landet våknet i dag opp til lyden av sirener og meldinger om at de måtte søke ly, da et nordkoreansk missil passerte i lufta over dem.

Alarm from JP Gov. "A missile was fired from North Korea. Please evacuate to a sturdy building or basement." #northkorea #Japan pic.twitter.com/38NNCteqY2 — Chiho komoriya (@Chihokomoriya) August 28, 2017

Minutter etter at Nord-Korea avfyrte et missil i natt, fikk beboerne i nordre del av landet en tekstmelding om at de måtte søke ly i sikre bygninger eller kjellere.

«Missil avfyrt. Missil avfyrt. Det ser ut til at missilet kommer fra Nord-Korea. Vennligst evakuer til bygninger med sterk struktur eller gå i kjelleren».

Slik var tekstmeldingen skrevet, ifølge CNN.

Melding nummer to kom rundt 12 minutter seinere:

«Missil passert. Missil passert. Det ser ut til at missilet har passert luftrommet over dette området. Kommer du over noe mistenkelig, gå ikke nær det. Rapporter det til politi og brannvesen direkte».

- Bekymret

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT — Joe (@jtnarsico) August 28, 2017

Nord-Koreas avfyring mot nabolandet Japan - en viktig amerikansk alliert og Koreas tidligere kolonial overherre - markerer en eskalering av spenningen og våpenambisjonene i Pyongyang, skriver The Guardian.

Avfyringen av missilet over Japan førte til at regjeringen sendte ut advarsel på tekstmelding, i tillegg skapte det ifølge den britiske avisa utfordringer i kollektivtrafikken, som stoppet i minuttene missilet passerte japansk luftrom.

Noen mennesker skal ha gått ned i undergrunnen for å søke ly.

- Vi ble overrasket over at det passerte over vårt område. Det har aldri skjedd før, sier lokale Hiroyuki Iwafune til The Guardian.

- Jeg var bekymret. Alle følte på det samme. Men hva kan man gjøre? Gjemme seg? Men hvor?, legger han til.

Også i Tokyo, mer enn 700 kilometer sør for der missilet passerte, ble tog midlertidig stoppet.

- For øyeblikket passerer et missil over Japan, skal det ha blitt annonsert på togstasjoner rundt i byen.

Sendte missil over Japan

Seint mandag kveld norsk tid kom meldingene om at Nord-Korea hadde avfyrt et missil som passerte over Japan og landet i havet. Missilet ble avfyrt fra Nord-Koreas hovedstad Pyongyang like før klokka 6 tirsdag morgen lokal tid.

Missilet landet i Stillehavet, 1180 kilometer fra Japan, skriver CNN. Ifølge japanske myndigheter var missilet i lufta i 14 minutter.

Den japanske regjeringen har bedt befolkningen nord i landet om å være forsiktige. Japans statsminister Shinzo Abe sier regjeringen vil ta alle skritt for å sørge for sikkerheten til det japanske folk.

Regjeringens talsmann Yoshihide Suga sa at missilet utgjorde en svært alvorlig sikkerhetsrisiko for Japan.

Trump holder alle muligheter åpne

USAs president Donald Trump sa i en uttalelse tirsdag ettermiddag at han holder alle muligheter åpne etter den nye rakettoppskytningen.

Trump sier Nord-Koreas handlinger viser «forakt for dets naboer» og at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA