Mistenker at imamen i denne moskeen kan stå bak angrepet i Barcelona-området

(Dagbladet): Mens jakten på den siste mistenkte gjerningspersonen fortsatt pågår, har politiet i Catalonia raidet en leilighet som skal tilhøre antatt hovedperson bak terrorangrepet i Barcelona og Cambrils.

Hjernen bak angrepet skal være en imam (en bønneleder i en moské journ.anm.) i 40-åra fra Ripoll, ifølge El País som viser til politikilder.

En politikilde forteller til Sky News at de mistenker at imamen er én av to personer som døde i den kraftige eksplosjonen i et hus i Alcanar, sør for Barcelona, onsdag denne uka.

Ifølge Sky News skal imamen være lederen av en terrorcelle og skal ha bidratt til å radikalisere de unge mennene bak angrepene i Catalonia som drepte til sammen 14 personer og skadet over 120.

- Var privat av seg

Imamen ble sist sett tirsdag denne uka, forteller Nordine el Hagi som deler leilighet med ham i Ripoll. Natt til lørdag ble el Hagi vekket av politiet før de raidet leiligheten deres i tre timer. Det forteller han til Bergens Tidende som traff ham lørdag.

Én av årsakene til at politiet raidet leiligheten, var for å sikre seg DNA-spor for kunne identifisere ofrene etter eksplosjonen onsdag, skriver El Confidencial. Reuters skriver at de har sett en ransakingsordren mot leiligheten til imamen.

El Hagi forteller at han har bodd der i fire måneder, og at han ikke vet hvor lenge imamen har bodd der.

- Vi snakket ikke så veldig mye sammen. Han var veldig privat av seg, en stille mann.

Nordine el Hagi hevder at imamen skulle til Marokko.

Jobbet som lærer

Imamen jobbet som lærer i moskeen han tilhørte og skal ha lært religion og arabisk til rundt 80 barn, skriver avisa El Español.

Han skal ha jobbet i moskeen siden 2015 og skal være en del av det muslimske miljøet i Ripoll.

Medlemmer av det muslimske miljøet nekter for at han lærte bort radikal islamisme, skriver El Español.

Men ifølge avisa El Confidencial var imamen nøkkelperson i radikaliseringen av de unge mennene som utførte angrepet i Barcelona og i Cambrils.

- Jeg kan ikke følge med hva han gjør utenfor moskeen, sier Azid Hassan, en muslimsk marokkaner som tilhørte samme moské som imamen, til El Confidencial.

Lederen av moskeen, Ali Yassine, sier til Sky News at de ikke har sett imamen siden juni, og skal ha fortalt at han skulle til Marokko i tre måneder.

Imamen ble i 201 fengslet for brudd på utlendingsloven, skriver El País. Hva som er årsaken til det, er ikke kjent.

Fortsatt leter spansk politi etter Younes Abouyaaqoub som skal være den eneste av de mistenkte som er på frifot.

Terrorcelle

Huset som eksploderte onsdag, skal være en mistenkt terrorcelle og det er der de mennene bak terroren skal ha holdt til i forkant av angrepet.

Da Dagbladet var utenfor huset lørdag, sto store mengder gassflasker utenfor det sprengte huset og politiet utførte flere kontrollerte sprenginger.

Politiet tror at huset ble brukt som en «bombefabrikk» og at det var planlagt et langt større angrep ut fra mengden sprengstoff de har funnet. Ifølge avisa El Español skal én av planene ha vært å kjøre en varebil med sprengstoff til den kjente severdigheten Sagrada Familia.

- De forberedte et eller flere angrep i Barcelona og eksplosjonen i Alcanar stoppet det, siden de ikke lenger hadde materiale de trengte for å kunne angripe i enda større skala, sier Jesep Lluuis Trapero, politisjef i Catalonia, ifølge Sky News.