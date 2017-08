(Dagbladet): Tidligere denne uka ble en 22 år gammel mann pågrepet i Kansas City i delstaten Missouri.

Han er siktet for å ha skutt og drept to personer i byen, og er mistenkt for å stå bak ytterligere tre dødsfall.

De fire første drapene skjedde i avsidesliggende strøk i nærheten av et område som heter Indian Creek Trail, men det var det femte drapet som førte til pågripelsen. Det skriver lokalavisa Kansas City Star.

57 år gamle Steven Gibbons ble nemlig skutt og drept midt på åpen gate.

DNA

En overvåkingsvideo viser hvordan 22-åringen går av en buss og ned ei gate i nærheten av der Gibbons ble skutt. Like etterpå fanger et annet kamera opp at han kommer løpende fra åstedet.

Politiet har også sikret seg DNA-spor fra en sigarettsneip og ei flaske som ble funnet i nærheten.

Gibbons var som nevnt bare det siste av det myndighetene tror er fem av 22-åringens ofre.

I august i fjor ble 54 år gamle John Palmer drept, og i de påfølgende 12 månedene har David Lenox (67), Timothy S. Rice (57) og Mike Darby (61) alle blitt regelrett henrettet.

En fellesnevner for alle ofrene er at de er middelaldrende hvite menn.



22-åringen skal tidligere ha uttalt at han aktet å «drepe alle hvite menn», men politiet har foreløpig ikke gått ut med et offisielt motiv for drapene.

- Vanskelig å fatte

Gibbons ble skutt og drept like utenfor hjemmet til sin mor. Hun forteller til Fox4 at sønnen hennes tidligere jobbet som kokk, men at han hadde vært ufør en stund på grunn av en lungesykdom.

- Han som gjorde dette må være djevelen. Sønnen min hadde et godt hjerte, men han hadde ikke mye annet, sier hun.

Hun sier også at det er en viss trøst i at sønnens død kan være med på å oppklare fire andre drap.

- Det er vanskelig for meg å fatte at noe slikt kunne skje. Forhåpentligvis vil det bli en slutt på dette nå.

CBS skriver at Scotts advokat foreløpig ikke har besvart deres henvendelser.