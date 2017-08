Mistenkt tysk høyreekstremist nekter for drap på politibetjent og drapsforsøk på tre andre

(Dagbladet): En 49 år gammel mann i Tyskland står tiltalt for drap på en politibetjent og drapsforsøk på tre andre. Han er også mistenkt for å være medlem av den tyske høyreekstreme gruppen Reichsbürger.

Det er satt av 12 dager til rettssaken, som startet i Nürnberg i Tyskland tirsdag.

Skjøt mot spesialstyrke

19. oktober 2016 gjennomførte politiets spesialstyrke en aksjon mot mannens hjem i Georgensgmünd i den tyske delstaten Bayern. Mannen var hobbyjeger, men sommeren 2016 avgjorde mydighetene at han ikke lenger var mentalt egnet til å inneha våpenlisens, skriver BBC.

Spesialstyrkene slo til mot mannens hjem for å beslaglegge 49-åringens våpen, som følge av at han tidligere hadde nektet å delta på en pliktig våpenkontroll. Da de ankom stedet, sto tiltalte klar med rifle og skuddsikker vest, ifølge påtalemyndigheten.

Mannen avfyrte deretter en rekke skudd mot politibetjentene. Han skjøt mot dem gjennom en lukket dør fra soverommet sitt, og totalt fire politibetjenter ble truffet av skuddene.

Tre av politibetjentene ble såret i angrepet, mens en fjerde senere døde på sykehus som følge av skadene.

Politiet fant 30 våpen etter å ha gjennomsøkt huset til mannen.

Mener angrepet var planlagt

Påtalemyndigheten mener 49-åringen visste at spesialstyrkene ville dukke opp, og at han hadde planlagt å skyte politibetjentene, skriver BBC.

Mannen er også mistenkt for å være medlem av den høyreekstreme gruppen Reichsbürger. Medlemmer av gruppen anerkjenner ikke den tyske staten og myndigheter som politiet, og anser seg selv som etterkommer av Det tredje riket, altså Nazi-Tyskland.

Nekter straffskyld

Den tiltalte 49-åringen nektet straffskyld på alle punkter da rettssaken startet tirsdag. Han nekter også for å være medlem av Reichsbürger.

I retten tirsdag sa mannens forsvarer at "den tiltalte sov da det amatørmessige raidet startet, og at han ikke ante at det var en politiaksjon", skriver Reuters.

- Dette kan umulig bli betraktet som en mordhandling, sa advokat Susanne Koller i retten, ifølge nyhetsbyrået.

Høyreekstrem bevegelse

Drapssaken har fått stor oppmerksomhet i Tyskland, og har ført til en større etterforskning av den høyreekstreme gruppen Reichsbürger.

Reichsbürger betyr «rikets borgere» og er en del av en høyreekstrem bevegelse. Gruppen kjemper fortsatt for «Det tredje riket», som eksisterte under andre verdenskrig, og knytter seg til sin egen selverklærte regjering, kjent som KRR.

Politiet i Bayern estimerer at rundt 12,600 personer identifiserer seg som medlemmer av gruppen, og sier at antall tilhengere har vokst kraftig de siste årene, skriver BBC.

I august i fjor var også et annet medlem av gruppen innblandet i en skyteepisode, da politiet utførte en utkastelsesordre i hjemmet hans i delstaten Sachsen-Anhalt, ifølge NTB.

Advarte mot nynazister

Allerede i september i fjor advarte tyske myndigheter mot grupperte nynazister, som er forberedt på å bruke vold i protest mot den tyske asylpolitikken. Den bayerske innenriksministeren, Joachim Herrmann, var klar på at tyske myndigheter ikke undervurderer medlemmene i Reichsbürger

- Vi må undersøke bevegelsen nærmere. Reichsbürger blir ikke undervurdert som en gruppe «galninger». Det er tydelig at disse menneskene er villige til å yte vold mot politiet, sa Herrmann på en pressekonferanse, ifølge Independent.