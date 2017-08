Möller dømt til livstid for Arboga-drapene

(Dagbladet): Klokken 11.00 i dag ble dommen offentliggjort og Johanna Möller ble dømt til livstid, mens Mohammad Rajabi ble dømt til 14 år i fengsel.

I tillegg utvises afghanske Rajabi fra Sverige, og nektes å komme tilbake. Men først skal han altså sone straffen i svenske fengsler.

I mars i år ble svenske Johanna Möller tiltalt for drap på ektemannnen og faren, samt drapsforsøk på mora.

Möllers 21 år gamle kjæreste, Mohammad Rajabi, sto tiltalt for drap og drapsforsøk på mora og faren til kvinnen, og har erkjent forholdene.

Det har vært usikkerhet rundt Rajabis alder under rettssaken. Men retten falt på at mannen er 21 år, og at han var 20 år da han utførte ugjerningen. Dermed var han for ung til å kunne dømmes til livstid i fengsel av svensk rett.

Begge ble pågrepet i Trondheim i slutten av august i fjor og rettssaken startet 8. mai.

Både Johanna Möller og Mohammad Rajabi dømmes til å betale 75 000 svenske kroner i oppreisning til søsteren hennes. Mens Rajabi må betale 244 000 til Möllers mor.

Drukning og knivdrap

Det hele startet i august 2015 da Johanna Möllers tidligere ektemann, Aki Olavi Paasila (42) ble funnet druknet. Svensk politi mistenkte ikke noe kriminelt, før to forsikringsselskap begynte å etterforske drukningen.

Ett år senere ble Möllers foreldre, Göran og Christina Möller, funnet knivstukket i sitt eget sommerhus. Faren var drept, mens mora var alvorlig skadet med stikkskader i både hodet og på kroppen.

Politiet mistenkte først Christina Möller for drapet, men det hele snudde 14. august i fjor da mistanken ble rettet mot datteren Johanna.

