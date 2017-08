Moren fikk se bildet av sin egen datter (4) teipet fast til en stol i barnehagen. Nå er hun fly forbanna

(Dagbladet): Foreldreparet Elysha Brooks og Christian Evens fra delstaten Missouri i USA krever nå svar fra barnehagen hvor deres fire år gamle datter gikk tidligere.

De ble gjort oppmerksomme på et bilde av ei jente som var teipet fast til en stol med gaffateip. Dette bildet ble delt på både Snapchat og Facebook.

Hadde ingen anelse

Denne jenta viste seg å være deres egen datter, og foreldrene hørte ikke noe om dette før de nylig ble kontaktet av barnevernet. Hendelsen skal ha skjedd i mars.

- Jeg ser på bildet av datteren min som er teipet fast til en stol, og jeg ser på ansiktsuttrykket hennes. Jeg kan ikke forestille meg hvordan hun hadde det, sier Brooks til tv-stasjonen 12kvfs.

Hun er overbevist om at bildet stammer fra barnehagen, og forteller til tv-kanalen at hun ikke hadde noen anelse om at noe var galt. Nå har hun og jentas far satt seg som mål å finne ut hva som egentlig skjedde.

Nettopp i den forbindelse har Brooks lastet opp en del bilder på sin personlige Facebook-konto, og samtidig raser hun over at barnehagen aldri ga henne beskjed.

Hun skriver også at de aldri informerte henne om en annen episode der en stein satte seg fast i datterens øre, og at den ifølge henne selv like gjerne kunne sprengt trommehinnen til den fire år gamle jenta.

- Gjør meg gal

Også jentas far er forarget over behandlingen dattera har fått.

- Å se sitt eget barn teipet til stolen på denne måten, å se angsten og redselen og å vite at jeg ikke er der for å beskytte henne, gjør meg gal, sier Evans.

De sier begge at de ikke er fornøyde før barnehagen blir stengt, og de ansvarlige stilt til ansvar for det de har gjort. De advarer samtidig andre, og ber dem følge opp barnehagen de velger å plassere sine barn i.

Den aktuelle barnehagen har foreløpig ikke svart på anklagene.