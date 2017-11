Møtte donorens enke: - Gaven din vil ikke bli bortkastet

(Dagbladet): Det ble et emosjonelt møte, da Andy Sandness for første gang møtte Lilly Ross, enka etter mannen som en gang bar hans nye ansikt, skriver The Guardian.

Mistet ansiktet

Sandness mistet det meste av sitt gamle ansikt etter at han prøvde å ta sitt eget liv i 2006.

Ti år seinere døde Calen Ross i selvmord, og enka hans ga tillatelse til organdonasjon. Ifølge kirurgen Samir Mardini passet mennenes alder, blodtype og hudfarge så godt sammen at de kunne vært i slekt.

Nå tar Sandness daglig medisiner for å stoppe kroppen i å støte fra seg hans nye ansikt. Daglig øver han på å snakke.

Ansiktstransplantasjonen ble gjennomført i fjor sommer, og varte i 56 timer.

- Stolt

I det tårefulle møtet som fant sted på klinikken i USA der transplantasjonen ble utført.

- Det gjør meg stolt, sa enka Lily Ross etter møtet.

Hun fortalte at en av grunnene til at hun ga tillatelse til transplantasjonene, var at sønnen hun fikk med sin avdøde ektemann skulle vite at faren hans hjalp andre mennesker.

Nytt liv

Ifølge Sandness har han fått et nytt liv etter transplantasjonen.

- Jeg ville vise deg at gaven din ikke vil bli bortkastet, sier Sandness.

Årene før transplantasjonen beskriver han som ensomme.

- Jeg ville ikke vise meg i offentligheten. Jeg hatet å dra til større byer. Nå har jeg virkelig spredd vingene mine og gjør alt det jeg gikk glipp av tidligere, som å spise på restauranter eller å gå ut for å danse, sier Sandness.