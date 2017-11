Mystisk tomrom i Kheopspyramiden

(Dagbladet): Det er funnet et stort hull eller tomrom inne i verdens mest kjente pyramide, Kheopspyramiden i Egypt. Nå spekulerer forskere på om man likevel ikke vet alt om hvordan pyramidene ble bygget i oldtida.

Det er ifølge The Guardian det største strukturelle funnet siden det 19. århundret.

Tomrommet er rundt 30 meter langt og skal ligge like over det store galleriet - en slags korridor - som binder dronningens kammer til kongens kammer i selve hjertet av det historiske monumentet.

- Det er stort. Det er på størrelse med et 200-seters passasjerfly, midt i pyramidens hjerte, sier ekspedisjonsleder Mehdi Tayoubi, ved HIP-instituttet i Paris, til AFP.

Skanning avslørte

Det mystiske tomrommet ble oppdaget ved bruk av avansert skanning-utstyr. En gruppe med franske og japanske forskere begynte i oktober 2015 skanning-prosjektet. I dag la de fram resultatene.

Skanningen kan se såkalte myon-partikler, og dersom man finner store områder med slike partikler, er det rimelig å anta at det er et hull der, for da har partiklene kunnet passere uhindret, skriver The Telegraph.

Denne skanningmetoden gjør det mulig å se inn i pyramiden uten å lage hull eller annen skade på monumentet.

Men bildene etter skanningen er dårlig oppløsning på, noe som gjør det vanskelig for forskerne å si om tomrommet ligger horisontalt eller vertikalt over det store galleriet, skriver The Guardian.

- Det vi er sikre på, er at det store tomrommet er der, at det er imponerende, og at det ikke var forutsett av noen teori, sier ekspedisjonsleder Tayoubi til avisa.

Det er uklart hvorvidt tomrommet er et kammer, en korridor, eller om det bare er en del av pyramidens konstruksjon, til for eksempel å lette trykket på den enorme korridoren under.

Nå oppfordrer Mehdi spesialister på egyptisk arkitektur til å komme med ideer til hva det kan være, for så å måle det opp mot de faktiske funnene.

De mystiske pyramidene

Pyramiden, også kjent som Den store pyramiden i Giza, er det eneste av verdens sju underverker som er bevart.

Det er tre store pyramider i Giza - like utenfor Egypts hovedstad Kairo. Kheopspyramiden er den største. Ifølge SNL var pyramiden opprinnelig 146 meter høy (nå 139 meter) og med en grunnflate på 230 ganger 230 meter.

De skriver videre at pyramiden har forbløffet og fascinert besøkende til alle tider, og at det lenge var et mysterium hvordan man med oldtidas primitive redskaper kunne ha bygget et slikt stort byggverk, med en slik arkitektur.

Nesten 2,5 millioner steinblokker, på to til tre tonn, ble brukt for å lage den store pyramiden. Det sies at 100 000 arbeidere bygde på den i 20 år. Dette tallet skal ha blitt satt noe ned etter moderne beregninger.

- Pyramidene har vært der i tusenvis av år, og vi vet ennå ikke nøyaktig hvorfor de er der, hva de ble brukt til, eller hvordan de ble bygget, sa en forsker ved Universitetet i Leeds, Rob Richardson, til The Guardian i 2011.

Han hadde like før sendt en liten slangeliknende robot inn i en av pyramidens tunneler, for å ta bilder.