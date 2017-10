Mystiske dødsfall rammer amerikanske soldater i Afrika. Forsvaret etterforskes for drap

(Dagbladet): Den amerikanske marinen etterforsker hvorvidt to medlemmer av marinens elite «SEAL Team Six» skal ha kvalt og drept en soldat for de amerikanske spesialstyrkene, en såkalt «Army Green Beret», da de var i Mali på et hemmelig oppdrag i juni. Det sier amerikanske tjenestemenn til amerikanske medier.

Sersjant Logan J. Melgar (34) ble funnet død 4. juni i boligen han delte med andre i spesialstyrken i Mali. Troppene befant seg i Vest-Afrika for å hjelpe til med opplæring og terrorbekjempelse, skriver The New York Times.

Flere mystiske dødsfall

Dette er bare det siste tilfellet av en voldelig og mystisk død for amerikanske tropper på hemmelige oppdrag i Afrika. Fire amerikanske soldater ble denne måneden drept i nabolandet Niger, hvor styrkene skal ha deltatt i et hemmelig oppdrag mot IS-krigere i området.

En amerikansk tjenestemann skal ha fortalt CNN at jurisdiksjonen for etterforskningen var flyttet fra hærens etterforskningstjeneste til marinen, i september.

Tjenestemannen sier til kanalen at denne overføringen av jurisdiksjonen indikerer at marinepersonell er en del av etterforskningen.

- Jeg kjente ham best

Kona til den avdøde soldaten, Michelle, skal ha blitt orientert om at ektemannens dødsfall var et drap.

- Jeg ber om privatliv gjennom denne tida. Jeg håper dere vil tillate meg å fortelle min historie når jeg er klar. Jeg kjente ham best - han var min beste venn. Alt er så nytt, jeg beklager, sier kona til CNN.

Melgar, den avdøde sersjanten, var fra Lubbock i Texas og vervet seg til den amerikanske hæren i 2012. I 2013 begynte han på opplæring hos spesialstyrkene. Han skal ha tjent to ganger i Afghanistan.

Meldingene om det mystiske dødsfallet som har resultert i drapsetterforskning kommer samtidig som USA skal granske sin militære rolle i Afrika, etter drapet på de fire soldatene i Niger tidligere denne måneden.

Stille fra forsvaret

Ingen har blitt siktet i etterforskningen av Melgars dødsfall. Militært helsepersonell skal ha sagt at dødsfallet skyldes «drap ved kvelning».

De to Navy SEAL-soldatene som nå etterforskes, skal ha blitt fløyet ut av Mali kort tid etter hendelsen, og skal nå være permittert.

Verken forsvaret i USA eller Afrika har kommet med uttalelser i etterkant av sersjantens dødsfall, skriver The New York Times, som påpeker at de heller ikke kom med uttalelser etter at SEAL-soldatene gikk fra å være «vitner» til å bli «personer av interesse».

Mangel på informasjon skal ha fått soldatene som er igjen i Afrika til å spekulere i hva som kan være eventuelle motiver bak sersjantens dødsfall.

Det spekuleres blant annet i hvorvidt det var en personlig krangel mellom romkamerater som gikk helt feil, eller om Maglar hadde rotet seg borti noe ulovlig som SEAL-soldatene også var involverte i.

Jaktet verdens mest ettersøkte terrorist

Amerikanske Navy SEAL er en spesialstyrke underlagt den amerikanske marinen, og hovedoppgavene deres innebærer kontraterror og oppklaring. Styrken ble opprettet i 1962.

SEAL Team 6 ble kjent for drapet på Osama bin Laden i mai 2011. Spesialstyrken traff ham i venstre øye i en villa i Pakistan.

Det ble seinere kjent at USAs daværende president, Barack Omaba, hadde sett direktesending av operasjonen fra en av SEAL-operatørenes hjelmkamera.

I amerikanernes jakt på verdens mest ettersøkte terrorist valgte Obama i forkant av angrepet å holde tilbake informasjonen om angrepet overfor den pakistanske regjeringen. Heller ingen andre land skal ha fått tilgang til all den informasjonen USA satt på, om hvor Bin Laden oppholdt seg.

Seint på kvelden 1. mai 2011 fløy to amerikanske helikoptre lavt fra Afghanistan og under CIA-direktør Leon Panettas kommando, stormet sjøforsvarets SEAL Team Six, villaen til den ettersøkte terroristen.

To av bin Ladens nære medhjelpere ble drept sammen med en av Osama bin Ladens sønner og en kvinne som skal ha blitt brukt som menneskelig skjold.

al-Qaida-lederen ble bedt om å overgi seg. Da han ikke gjorde det, ble han skutt i hodet. De amerikanske styrkene tilbrakte bare 40 minutter på bakken.

USAs militære tilstedeværelse i Afrika: USA har om lag 6.000 militært ansatte utstasjonert i Afrika i 2017. De er spredt over 53 av Afrikas 54 land. Det siste landet, Egypt, regnes også som en del av Midtøsten. USA har også tilstedeværelse der.

Totalt har USA utplassert 8.000 spesialsoldater rundt om i verden, derav 5.000 i Midtøsten. 1.300 er i 2017 utstasjonert i Afrika, mot kun 450 i 2012.

Om lag 800 av spesialsoldatene er i Niger. Der, og i Tsjad, Mauritania, Mali og Burkina Faso støtter USA en franskledet operasjon mot al-Qaida, Boko Haram, og IS i Vest-Afrika.

General Thomas Waldhauser leder den amerikanske kommandosentralen i Afrika, forkortet AFRICOM. Ifølge ham har USA også nevneverdig tilstedeværelse i Kongo, Etiopia, Somalia, Uganda, Sudan, Rwanda og Kenya.

USA har formelt kun én militærbase i Afrika–Camp Lemonnier i Djibouti. I tillegg bruker USA en flybase i Moron i Sør-Spania til operasjoner i Afrika.

De amerikanske spesialstyrkene opererer vanligvis i grupper på tolv, som driver opplæring av grupper på 300 lokale soldater i vertslandet av gangen. De deltar normalt kun i oppdrag der sammenstøt med fiendtlige krigere vurderes som lite sannsynlig.

USA vurderer å øke tilstedeværelsen i Afrika, og senator Lindsey Graham åpner også for å endre på engasjementsreglene for soldater når det gjelder antiterroroperasjoner. Det kan bety at soldatene får mulighet til å skyte først mot «terroristmål».

Amerikanske utenlandsoperasjoner skal i utgangspunktet godkjennes av Kongressen. Det skjer gjennom en såkalt Authorization of Use of Military Force, forkortet AUMF. En lov som ble vedtatt etter 9/11 i 2001, har imidlertid blitt brukt som en generell AUMF for en rekke antiterroroperasjoner i Midtøsten og i Afrika.

