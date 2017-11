Én pågrepet etter flere innbrudd på Romerike

(Dagbladet): Klokka 22.25 torsdag kveld fikk politiet i Romerike melding om et innbruddsforsøk. Dermed begynte de å lete etter eventuelle gjerningspersoner, men fant ingen.

Bare ett par timer seinere fikk de en ny melding om at noen hadde kastet stein og knust terrassedøra til en beboer i distriktet. Like etter fikk de en tredje melding om at noen snoket rundt et hus på en annen adresse i nærheten.

Seinere fikk de også en fjerde melding om innbrudd i en bolig i distriktet. Flere meldere opplyste om at de hadde sett tre personer.

- Vi satte i gang et søk med både hunder og helikopter, men fant ikke noen da heller, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Arstein.

Innbrudd i barnehage

Halv fire på natta kom den femte - og hittil siste meldingen om innbrudd. Da skal to personer ha brutt seg inn i en barnehage. Der skal en vekter ha blitt slått med en plastflaske, noe politiet ser alvorlig på.

- Ved barnehagen ble én person pågrepet, og nå søker vi med hunder og helikopter etter den andre, sier Arstein.

Han forteller at politiet ikke kan slå fast at det er en sammenheng mellom innbruddene, men at beskrivelsene av innbruddene og antall personer indikerer det. Samtidig forteller han at de håndterer saken som om at det er snakk om samme gjerningspersoner.

- Vi har sikret spor fra åstedet og vil hente inn informasjon fra vitner. Personen som ble pågrepet, vil bli avhørt i løpet av dagen, forteller Arstein.