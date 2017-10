Én pågrepet mistenkt for å ha drept kvinnelig jogger

(Dagbladet): Politiet har pågrepet en mann som er mistenkt for drapet på en kvinne i 60-åra, skriver Aftonbladet.

Ifølge Expressen skal mannen være mellom 20 og 30 år.

Kvinnen dro ut på en joggetur i Ulricehamn i Sverige tirsdag ettermiddag. Da hun ikke kom hjem til tiden, ble familien bekymret og varslet politiet.

Kvinnen ble funnet død av politiet i 21-tiden samme kveld, i et skogsområde ved siden av turløypa.

Politiet vil foreløpig ikke kommentere mannens forhold til kvinnen, eller om det i det hele tatt er en relasjon mellom dem.

- Nei, ikke på dette tidspunktet. Det jeg kan si er at vi fortsetter denne etterforskningen svært bredt. At vi nå har arrestert en mann, betyr ikke at vi slutter å jobbe med andre teorier vi har jobbet med tidligere, sier Lena Matthijs, politisjef i Älvsborg til Expressen.

Politiet mistenker at kvinnen har blitt utsatt for et drap, på grunn av ulike omstendigheter rundt hendelsen. Politiet har advart andre om å ikke gå alene i området.

En av politiets teorier er at den angivelige morderen har ventet i området, i søken etter et tilfeldig offer.

- I og med at det har skjedd på det stedet det har skjedd, og på den måten det har skjedd, så er det en stor risiko for at det er en person som ikke kjente henne som har gjort det, og at det har vært et overfall, har politisjef i Älvsborg, Lena Matthijs, tidligere denne uka sagt til Expressen.

