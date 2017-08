Nå har stabssjef Kelly sparket både Bannon og Scaramucci: - Det hjelper ikke hvis Trump fortsetter i sine gamle spor

(Dagbladet): - Stabssjefen i Det hvite hus John F. Kelly og Steve Bannon har blitt enige om at dagen i dag er Steves siste dag. Vi er takknemlige for hans tjenester og ønsker ham alt det beste.

Slik omtalte pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders Steve Bannons avskjed fra Det hvite hus fredag, i en uttalelse lik den en fotballklubb gir når de sparker treneren.

Men som når fotballklubber sparker treneren, er ikke nødvendigvis versjonen offentligheten får den hele og fulle sannhet.

- Sparket av Kelly

For ifølge kilder i Det hvite hus Washington Post har snakket med, var avgjørelsen om å sparke Bannon tatt av mannen som er brakt inn for å få orden i rekkene.

Trumps nytilsatte stabssjef John F. Kelly.

- Dette var utvilsomt en manns avgjørelse: Kelly. Et hundre prosent, sier en kilde i Det hvite hus til avisa.

New York Times skisserer opp flere muligheter, både at Bannon ble sparket, og at han sa opp selv. Men at Bannon forsvinner ut noen få uker inn i stabssjef Kellys virke, tilsier nok at det ikke er helt tilfeldig, og den samme avisa omtaler Bannons avskjed som en seier for Kelly.

Det tok som kjent ikke mange minuttene fra Kelly ble tilsatt til han sparket Det hvite hus' løsmunnede kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci. Og nå er altså Bannon den siste i rekken av personer som forsvinner ut av Det hvite hus.

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby peker på at Kellys jobb da han ble tilsatt var nettopp å få sånn noenlunde orden på kommandolinjene.

- At de forsvinner er en illustrasjon på at Kelly har fått en del effekt ut av sitt ønske om å skape en ryddig beslutnings- og saksbehandlingsprosess, og å få litt orden i rekkene, sier Melby til Dagbladet.

Skal ha irritert Trump

Kelly skal ikke ha hatt noe personlig imot Bannon, men han skal ha latt seg frustrere av Bannons hang til å forsøke å påvirke politikk i saker han ikke jobbet med, og hans offentlige feide Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster.

Den siste tida har Bannon vært i konflikt med en rekke personer i Det hvite hus, herunder både rådgivere og medlemmer av Trumps familie

Bannon skal også ha irritert Trump, blant annet ved å komme med offentlige uttalelser som går på tvers av Trumps politikk eller retorikk.

Denne uka brukte mediemogulen Rupert Murdoch en middag i Det hvite hus til å forklare Trump hvorfor han burde sparke Steve Bannon.

Ifølge kildene til New York Times, skal ikke Trump ha protestert særlig på Murdochs uttalelser. I stedet skal presidenten ha ytret sin egen frustrasjon med Bannon.

I et intervju med The American Prospect denne uka gikk Bannon mot Trumps trusler mot Nord-Korea.

Trump har som kjent sagt at USAs militære løsning er klar, dersom Nord-Korea ikke skjerper seg.

- Det er ikke noen militær løsning her. De har gjennomskuet oss, sa Bannon i intervjuet.



- Bannon har uttalt seg om ting som sparker litt bein under den prosessen de holder på med med Kina og Nord-Korea. Det er et eksempel på uorden i rekkene og det er de tingene Kelly er satt til å gjøre noe med, sånn at man snakker med en stemme utad, sier Melby, og legger til:

- Men det er ikke lett, når presidenten selv synder utad.

Melby sier at det ser ut som Kelly har kommet et stykke på vei med den jobben han er satt til å gjøre. Men det betyr ikke nødvendigvis at det blir så mye mindre kaotisk.

- Hjelper ikke

- Det å få resultater innenfor det begrensede mandatet og den målsettingen han har, det er viktig det, men det hjelper ikke hvis sjefen selv fortsetter i sine gamle spor, sier Melby, som peker på at Kelly selv har uttalt at han ikke har noen realistisk forventning eller ambisjon om å disiplinere presidenten.

- Det er lite som tilsier at Trump lar seg styre.

Uansett skal Kelly være en mann som har en høy stjerne hos Trump. Han har en lang militærkarriere bak seg og tjenestegjorde i nesten 50 år.

Under Obama var den fire stjerners generalen i fire år sjef for United States Southern Command (SOUTHCOM), en av de ni felles hovedkommandoene i det amerikanske forsvarsdepartementet. SOUTHCOMS geografiske ansvarsområde omfatter Sentral-Amerika, Sør-Amerika og Karibia.

I tillegg ledet han USAs militæroperasjoner i Irak fra 2008 til 2009, og håpet er at Kellys militærdisiplin kan føre til orden i rekkene i Det hvite hus.

Bannon på sin side vender nå nesa tilbake til kjente omgivelser. Før han ble en del av presidentens team, drev han nettstedet Breitbart. Han beskrev selv dette som en «plattform for alternativhøyre», en slags høyreekstrem bevegelse.

Tilbake til Breitbart

Og allerede fredag kveld var Bannon tilbake i Breitbarts kontorer.

- Nå får Trump Bannon på utsiden av Det hvite hus, og han holder ikke kjeft. Bannon på frifot er en skummel størrelse, sier Melby.

Selv om Bannon selv sier han er villig til å «gå i krigen» for Trump.

- Hvis det er noen forvirring, la meg være klar: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere - i Kongressen, i media og i næringslivet, sa Bannon til Bloomberg fredag.

Så gjenstår det å se om det er den vennlig eller fiendtlig innstilte Bannon som vil vise seg for Trump i framtida.