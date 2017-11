Nå kaster han seg inn i klimasøksmålet mot staten

(Dagbladet): Det er blitt kalt «udemokratisk» og et mediestunt: Greenpeace og Natur og ungdom har saksøkt staten ved olje og energidepartementet for å ha brutt grunnlovens bestemmelser om at staten skal verne natur og miljø for framtidige generasjoner da de delte ut lisenser til oljeutvinning i Barentshavet i det som kalles 23. konsesjonsrunde.

Nå får miljøvernerne et tungt, juridisk navn inn på sin side i saken. Kjetil Lund var dommer i Høyesterett i 19 år, han ledet granskingen av de hemmelige tjenestene i den såkalte Lund-kommisjonen og var advokat i den legendariske Alta-saken på slutten av 70-tallet og starten av 80-tallet.

Nå går han inn som partsrepresentant for Besteforeldrenes klimaaksjon i rettssaken som skal opp i Oslo tingrett i neste uke.

Har gitt opp politikerne

- Alle som setter seg inn i de enorme utfordringene som klimaproblemene innebærer, fortviler over at politikerne har vist seg ute av stand til å ta nødvendige beslutninger for å hindre at vi får temperaturøkninger utover klodens tålegrense.

- Når politikerne har vist seg ute av stand til å gjøre noe med det, er det et håp knyttet til at domstolene kan stanse utviklingen, sier Ketil Lund til Dagbladet.

- Vi kom inn i saken i sommer. Det jeg gjør er å gi en kortfattet redegjørelse for hvorfor besteforeldrene engasjerer seg i saken. Men det er ikke utelukket at jeg med min bakgrunn kan ha synspunkter som kan være til glede for advokatene i saken, sier han.

Han sier at besteforeldre-aksjonen er fortvilet over klimautviklingen.

- Vi er veldig opptatt av at vi tilhører en generasjon som i stor grad har bidratt til at disse klimautfordringene i dag er som de er. Vi er fortvilet over at generasjonen under oss later til å ikke kunne gjøre noe med det og bekymrer oss for etterslekten, sier han.

For Lund er dette et spørsmål om menneskerettigheter.

- Det føles riktig og nødvendig å engasjere seg til fordel for menneskerettighetene, som etter sin art nettopp skal beskytte oss mot statsmyndighetene. Som dommer har man på mange måter en engasjementspause. Slik verden ser ut i dag, er jeg ikke så bekvem med at jeg hadde en slik pause på 19 år. Som dommer i høyesterett satt jeg i et elfenbenstårn og ble kalt «deres ærverdige» fra tidlig mo morgen til sent på kveld, sier han og ser beskjemmet ut. ?

- Det er et veldig stort behov for at man engasjerer seg. De fleste er bare opptatt av brød og sirkus, materielle goder og fornøyelser. Blant yngre mennesker er det ikke så veldig kraftig engasjement å spore, men menneskerettighetene er ute å kjøre.

- Med unntak av noen, som Natur og Ungdom, det er en strålende organisasjon, skynder han seg å legge til.

Tror du det er en reell mulighet for å vinne denne saken?

- Jeg ser til min glede at flere fremstående jurister etter hvert har svart ja på spørsmålet. Det er i hvert fall temmelig opplagt at den reelle mulighet er større enn for 35 år siden da Alta-saken ble prosedert, sier Lund, som også mener det er mange likhetstrekk mellom Alta-saken, og dagens klimarettsak.

I begge sakene var det et forvaltningsvedtak, der også Stortinget hadde samtykket.

Han mener det har vært en ending i domstolenes holdninger til å prøve politisk trufne beslutninger for retten.

I tillegg har det skjedd en endring i jusen – mer om det seinere.

- Så det en større sjanse til å vinne denne saken enn det var i Alta-saken?

- Ja, ok, du kan si det. En større reell mulighet enn under Alta-saken.

«Dette er et rettspolitisk framstøt, som sikter mot å rettsliggjøre klima og miljøpolitikken og dermed forsøker å endret maktforholdet mellom domstolene, og Storting og regjering», skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (?) i sitt svar til søksmålet.

Andre har kalt dette udemokratisk.

- Dette er en standardargumentasjon fra regjeringsadvokatens side. Ved å inkorporere menneskerettighetene i norsk lov, og til og med gitt de forrang ved å gjøre dem til en del av grunnloven, har Stortinget nettopp rettsliggjort disse spørsmålene. Disse bestemmelsene innebærer at domstolene skal kunne prøve om beslutninger truffet av de høyeste statsorganer er i overenstemmelse med lov og grunnlov.

Denne utviklingen har skjedd nå gjennom 25 år.

- Det har alltid vært menneskerettighetsbestemmelser i grunnloven, som at man ikke kan dømmes med tilbakevirkende kraft, og uten lov og dom, men nå har de innført mange flere.

Klima- og miljøbestemmelsen som nå skal opp i retten, er en av disse.

NOE OM DEN HER:_ Grunnlovens paragraf 112 – slik og slik .

Det var flere som var klare på at det ble gjort for at domstolene også skal kunne kontrollere et lovgivende flertall om det blir nødvendig. Det kan bli mer nødvendig om det norske samfunn blir satt under press –

Rettslig sett var det en sak som minet om den vi får opp nå. Det ble bruk samme type argumenter fra statsadvokaten at dette var politiske beslutninger og ikke noe domstolene burde blande seg opp i.

- Det var et voldsomt engasjement fra omgivelsene i denne saken. Det skjedde først og fremst fordi saken ble en samesak. Det var dette voldsomme, naturvern var viktig for mange, men du fikk sultestreikende samer foran stortinget, samekvinner som nektet å forlate Gro Harlem Brundtlands kontor, hun kontaktet psykiater for å finne ut om de var ved sine fulle fem.

- Skulle du ønske det var mer drama rundt denne saken også?

- Jeg synes mennesker burde engasjere seg mer i denne saken også. Men det var vanskeligere å få folk til å forstå dette med klima. Det er litt abstrakt, selv om trusselen er store nok, det er ikke det.

Norge vil forlenge olje- og gassvirksomheten i flere tiår i Arktis, der temperaturen har steget omtrent dobbelt så mye som ellers. Her vil Norge gi gass, bokstavelig talt. Norge har tenkt å holde på så lenge vi kan. Nå utlyser vi 24. konsesjonsrunde med 90 blokker (ELLER NOE SÅNT). 23 konsesjonsrunde var 40 blokker. Det går veldig fort. De er klar over at de har dårlig tid om de skal få noe igjen for disse investeringene.

Hvis klimatiltakene virker ved at man får utviklet alternativ energi videre, vil oljeprisen falle. Dermed blir det ulønnsomt.

Oljelobbyen sier at hvis ikke vi henter opp olja, vil noen andre gjøre det?

- Det kan alle si. Alle kan bruke det argumentet om at vi ikke kjører med full speed, så er de tnoen andre som overtar. Men det er jo synsing. Det er ingen undersøkelser, det er bare noe de tenker på som sannsynlig.