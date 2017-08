Nå kommer fossregnet! Opptil 70 millimeter regn i natt

(Dagbladet): Nattefrost, fossregn og høst. Det er væroppskriftene framover.

Det ventes opptil 70 millimeter regn i løpet av natt til onsdag på Østlandet. Stedvis er det fare for overvann, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred.

- Vi venter en front som vil gi regn og regnbyger fra natt til onsdag fram til midt på onsdag, skriver Meteorologene Institutt via værvarslingstjenesten Yr.

Stedvis kan det komme opptil 20 millimeter nedbør på tre timer. Det er dermed fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Faren øker fra klokken 19 tirsdag.

- Vurder behov for forebyggende tiltak, heter det i OBS-varselet.

Østlandet omfatter fylkene Akershus, Oslo, Vestfold, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, og Telemark.

Minusgrader på Østlandet

Når nettene blir lange, setter nattefrosten inn, skrev Meteorologisk institutt på Twitter i dag.

Meldinga ble lagt ut etter at det to netter på rad var blitt registrert kuldegrader nord på Østlandet. Leirflaten i Sel kommune i Oppland hadde det kaldest, med minus 1,9 grader natt til mandag.

Statsmeteorolog John Smith ved Meteorologisk Institutt forteller Dagbladet at det både er positive og negative sider ved at det nå registreres minusgrader på natta.

Mer frost

- Nattefrost på denne tida av året avhenger av at det er fint og klart vær på dagen. Er det lite skyer og vind blir det kjøligere, forklarer han.

- Så vinteren er ikke rett rundt hjørnet?

- Nei, det er den ikke - men det vil nok komme flere netter med frost denne uka, sier Smith.

I dag trakk det inn en del skyer sørfra i landet, og temperaturen er noe mildere men det kan synke til 0 grader enkelte steder, ifølge statsmeteorologen.

Sted I dag Se været flere steder

- Jeg tror ikke det blir fullt så kaldt, men det kan slumpe til og bli en og annen frostnatt - men ikke mange på rad, sier Smith.

- Er det sommer eller høst nå?

- Jeg vil si det er en blanding. Men det begynner å dra seg mer til, og værsystemene er ikke like svake som tidligere. Det er mer styrke i vinden. Og de frostnettene som nå registreres, sier vi at er høstens første, sier Smith.

Ingen tropenetter

I sommer er det ikke blitt registrert en eneste såkalt tropenatt - det vil si at temperaturen har holdt seg over 20 grader hele natta.

- Men det er registrert en tropedag, trøster meteorolog Smith.

- Tropedag er når det måles over 30 grader på dagtid. Den 27. mai i år ble det registrert tropedag hele seks steder i landet, utdyper han.

Lenger sør i Europa har det blitt meldt om ekstremt høye temperaturer de siste ukene - men det e lite sannsynlig at denne varmen skal nå oss, forteller Smith.

- Nei, hetebølgen sveiper nok ikke innom oss denne gangen, men vi vil nok få en del temperaturer på det jevne, og det vil passere 20 grader flere steder i løpet av uka, sier han.

Nedbør til helga

Østlandet ligger best an til å få fint vær i begynnelsen av uka, det samme gjelder enkelte plasser i Finnmark som får varme fra Russland. Men nedbøren som treffer landet tirsdag beveger seg trolig over hele landet.

Neste helg ser best ut nordpå. Lenger sør er det ventet flere nedbørsområder. Fredag og lørdag ser ikke spesielt bra ut i sør, sier meteorologen.