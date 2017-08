Nå kommer «Uber-legene»

Finansavisen: - Hjemmebesøk er jo ikke noe nytt. På de små stedene er vi vant til det. Selv er jeg vokst opp med dette på Ski, sier Raman Bhatnagar, medgründer og styreleder i Hjemmelegene til Finansavisen, og fortsetter:

- Nå er ikke lenger hjemmebesøk en prioritert oppgave. Ideen fikk jeg og min kamerat André Bregård for ti år siden, og etter at vi selv fikk barn, ble vi enda sikrere på at det er behov for en slik tjeneste. Men en idé som ikke er unik må ha et bra team med flinke folk. Derfor ble ikke selskapet stiftet før høsten 2014.

Gründerklikk

Teamet Bhatnagar, sivilingeniøren som til daglig er strategidirektør i Lindorffgruppen og tidligere adm. direktør i Cxense ASA sikter til, har en bred erfaringsbakgrunn. Bregård er lege og har vært konsulent for McKinsey. En annen tidligere McKinsey-konsulent som er med, er siviløkonomen Vegard Vik, medgründer av Kolonial.no. Christian Hager er medgründer av Nabobil. Sistemann i teamet er Mathias Hovet, sammen med sitt designmiljø i Heydays, som han er medgründer og byråleder i.

Hjemmelegenes daglige leder er Nicolai Skarsgård. Han er lege med erfaring innen akuttmedisin, urologi og generell kirurgi. Han har også vært prosjektleder i The Boston Consulting Group og har erfaring fra samarbeid med store sykehus i Norden, USA og India.

- Jeg har tro på tverrfaglighet, kommenterer styrelederen med dagens klareste understatement.

Ikke konkurrent, men alternativ

Det utføres over 14 millioner fastlegekonsultasjoner i Norge hvert år.

- Vi har jobbet med fokusgrupper, og leger responderte positivt på vårt konsept. Da tenkte vi at det må være mulig å få et alternativ til fastlegekontorene. Fastlegeordningen er 16 år gammel, og det er modent for et alternativ. Over halvparten av konsultasjonene hos fastlegen kan dekkes av Hjemmelegene, som for eksempel luftveisinfeksjoner og ørebetennelser, mindre sår og kutt, urinveisinfeksjoner, allergier og høyt blodtrykk, sier Skarsgård, og rekker en advarende pekefinger i luften:

- Men er det akutt og snakk om for eksempel brystsmerter eller åndenød, ring 113. Vi dekker det du normalt går til legevakt med og sørger for nødvendige undersøkelser, sykemelding, resept og oppstartsmedisiner, samt innleggelse hvis det er nødvendig.

Bhatnagar understreker at Hjemmelegene ikke er en konkurrent til fastlegene, som i snitt har over fem dagers ventetid på landsbasis, men et alternativ.

- Hvis du heller vil ha legen hjem, får du det.

Barn behandles gratis

Prisen per konsultasjon, som er inntil 25 minutter uavhengig av kjøretid og hva du trenger av eventuelle medisiner og annet utstyr, er 1 290 kroner. Det er heller ingen medlemsavgift.

- Barn behandles gratis i Norge av det offentlige i dag. Fra og med i dag har vi også besluttet at å få en av Hjemmelegene hjem er gratis for barn til og med 12 år fram til november. Det er kanskje de og deres foreldre, samt eldre som sliter mest med å komme seg ut, og som derfor har størst behov for oss, sier Skarsgård entusiastisk.

