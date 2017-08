Nå lanseres Uber for pakker

(Finansavisen.no): - La oss si at du er i butikken på ettermiddagen for å kjøpe vaskemaskin. Da må du vente til dagen etter for å få transport hjem i tillegg til at du må ta fri fra jobben for å ta imot varen, sier Faisal Mir, til Finansavisen.

I tre år har han sammen med en kompis jobbet med pakkeleveringstjenesten BoxGo. Med seg har de investor Erik Fjeld-Hansen, som har erfaring fra butikkdrift i mange former.

Ifølge Finansavisen har de sammen investert halvannen million kroner i rene penger og tre års intens arbeidsinnsats i prosjektet, men unnlatt å ta imot støtte eller hjelp fra andre.

Solgte huset

- Vi har brukt alle sparepengene. Jeg solgte huset og bor nå hos svigerforeldrene mine. Vi har takket nei til hjelp fordi vi mener vi har kompetansen vi behøver. Vi har heller ikke søkt Innovasjon Norge da vi føler det tar mye tid, sier Mir, til Finansavisen.

Selv har han IT-bakgrunn og har stått for programmeringen av appen som vil gi nordmenn tilgang til transport av pakker lenge før julesalget setter inn.

- Se her. Man velger hvor man skal transportere en pakke fra og til, om man behøver moped, bil eller varebil og størrelsen på disse. Man legger også inn mål og vekt på pakken. Etter at pakken er hentet kan man følge med på hvor varen er i appen, sier gründeren til avisen.

- Budbilbransjen har sovet i timen. De er på jobb på dagtid og tenker ikke at døgnet har 24 timer. Det er et marked etter klokken 16 også. Det markedet har ingen tatt tak i. Vi vil at private skal kjøre for private, avslutter Mir.

