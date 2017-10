Nabolandene advarer etter atomkrangel mellom Trump og Kim: - Vi kan bygge atomvåpen på et halvt år

(Dagbladet): Verden kan stå overfor et atomkappløp som knapt nok savner sidestykke. Nå frykter flere eksperter at en rekke land vil se seg nødt til å utvikle egne atomvåpen på grunn av trusselen fra Nord-Korea.

Og flere toneangivende stemmer advarer mot at muligheten for en atomkrig er en problemstilling som må diskuteres reelt:

Hissigere tone

Samme problematikk diskuteres, med stadig hissigere temperatur, både i Taiwan, Myanmar, Australia og Vietnam, melder New York Times. Du skal ikke lete lenge for å finne krasse kommentarartikler der problematikken tas opp i flere av landenes fremste medier.

Og skulle nasjonene komme fram til at de trenger atomvåpen, har atomforskningen kommet såpass langt at det å bygge en faktisk bombe - visstnok - ikke er noe problem:

- Om vi bestemmer oss for å stå på egne bein og samle alt av kunnskap, kan vi bygge atomvåpen på et halvt år, sier Suh Kune-yull, professor i atomenergi på Universitetet i Seoul.

- Å bygge en fysisk atombombe er ikke spesielt vanskelig lenger, sies det også i Japan - fra Tatsujiro Suzuki, tidligere visepresident hos den japanske atomenergikommisjonen.

Han sier til New York Times at Japan allerede har den tilstrekkelige langdistanseraketteknologien, men trenger noe tid på å utvikle kommunikasjons- og kontrollsystemer.

60 prosent støtte

I Sør-Korea har flere meningsmålinger, ifølge New York Times, indikert at det er over 60 prosent støtte i befolkningen for en atomopprustning. I Japan – det eneste landet som har blitt angrepet med atomvåpen – er opinionen langt mer avmålt. Men flere tror dette kan snu om våpenkappløpet fortsetter.

Tobias Harris, som er Japan-ekspert hos konsulentbyrået Teleo Intelligence og følger japansk politikk tett, mener nøkkelen ligger hos USA:

- Jeg tror Japan revurderer sitt standpunkt om atomvåpen om de føler seg skuffet over USA.

Ordkrig

Etter at statslederne Donald Trump og Kim Jong-Un har kommet med voldsomme utfatt mot hverandre i høst, mens førstenevntes utenriksminister Rex Tillerson etter beste – dog begrensede – evne har forsøkt å roe det hele ned, erklærte USAs forsvarsminister Jim Mattis denne helga at atomtrusselen fra Nord-Korea er økende.

Et angrep vil bli møtt med en kraftig militær respons, slo Mattis fast på en pressekonferanse under sitt besøk i Sør-Koreas hovedstad Seoul i går.

Nådeløs

- Enhver bruk av atomvåpen vil bli møtt med en kraftig militær respons, den vil være effektiv og overveldende, sa Mattis.

Ministeren kom med det samme budskapet i september etter at Nord-Korea detonerte en svært kraftig kjernefysisk sprengladning, angivelig en hydrogenbombe. Da sa Mattis at Nord-Korea vil blitt møtt med en kraftig militær respons dersom de truer USA eller landets allierte. USA har mulighet til å utslette Nord-Korea fullstendig, advarte Mattis, ifølge NTB.

- Nord-Korea utgjør nå en større trussel for sine naboer og verden som følge av deres ulovlige og unødvendige missil- og atomprogrammer, slo Jim Mattis fast lørdag.