Nær 7000 migranter har gått fra USA til Quebec de siste seks ukene

I løpet av seks uker har nesten 7000 migranter gått fra USA, gjennom skogen og inn i Quebec, melder den kanadiske avisa The Star. Dette er en markant økning, og skaper utfordringer for det kanadiske mottakssystemet.

Opposisjonspolitikere beskylder nå den liberale statsministeren Justin Trudeau og hans regjering om å være for dårlig forberedt når det gjelder å ta i mot migrantene.

Tidobling

Antallet mennesker som går fra USA til Canada har økt mer enn ti ganger siden januar, ifølge The Star. I juni kom det totalt 781 mennesker fra USA til Quebec, og i januar i år dro 245 personer ruta fra USA til Quebec.

Vel framme i Canada søker menneskene om asyl. Transportminister Marc Garneau sier nå at regjeringen vil åpne nye mottakssentre for migranter i Cornwall, en by med 46 000 innbyggere.

- Det er ingen krise, men en ekstraordinær situasjon som blir godt håndtert. Vi har reagert raskt, forholdene tatt i betraktning... En kan ikke forvente en slik situasjon, men vi må svare, sier Garneau.

Hundrevis av asylsøkere er allerede plassert i Montreals Olympiastadion, i tillegg til i teltleire som drives av kanadisk militære.

Flykter nye Trump-regler

Hvorfor tidobles antall mennesker fra USA til Canada? Mange kommer på grunn av de nye innvandringsreglene til Trump-administrasjonen, ifølge The Star.

En rekke haitiere er blant de nyankomne de siste ukene. De har krysset grensa fra USA til Canada ulovlig, akkurat som mange hundre andre mennesker har gjort daglig de siste ukene.

- Jeg mistet alt i Haiti. Nå er jeg redd for at USA vil sende meg hjem. Canada er mitt eneste håp, sier Jonathan Luima (44) fra Haiti til The New York Times.

Luima kom til USA i fjor.

Utfordring for Trudeau

Den nye flyktningstrømmen fra USA til Canada er en politisk og diplomatisk nøtt for Canadas Justin Trudeau. Han balanserer mellom å være liberal og åpen i sine uttalelser om flyktningene, samtidig som regjeringen også ønsker å ha et strengt innvandringsregelverk, ifølge The New York Times.

- Canada er sett på som et veldig åpent land, men er ikke det. Å være fattig er ikke en grunn til å få flyktningstatus og beskyttelse, sier Mireille Paquet, innvandringsekspert ved Concordia-universitetet i Montreal til The New York Times.

En rekke kanadiske politikere er svært kritiske til de mange nye menneskene som tar seg inn til Canada til fots.

Den konservative politikeren Michelle Rempel anklager Trudeau-regjeringen for å skape et inntrykk av at Canada vil ta imot flere flyktninger, og sier til The Star at nye mottakssentre vil gjøre at enda flere mennesker vil reise til Canada.

- Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen bruker ressurser på å sette opp brakkebyer og flykningleire når vi nærmer oss vinteren. Regjeringen burde heller si at «dette er ulovlig». Vi vil jobbe for at bare de som har rett til opphold får reise inn i Canada, sier Rempel.