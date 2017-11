Narkokrigen i Mexico fyller likhusene. Nå stenger de dørene

(Dagbladet): Narkotika, narkotikakarteller, kamp om territorier og kamp mellom kriminelle og myndighetene.

Drap er hverdagsliv i den mexicanske staten Guerrero, sør i landet. Og nå har det blitt så ille statens overfylte likhus har stengt dørene.

- Mye kvalme

De som jobber der har forlatt arbeidsplassen sin, og sier stanken av hundrevis av råtnende lik ikke var til å holde ut lenger, skriver The Guardian.

- Mye kvalme. Mye kvalme. Du mister matlysten, for du klarer ikke bli kvitt lukta sier en av de ansatte, Laura Reyna Benjamin.

I statens hovedstad Chilpancigo lagres nå 600 lik på et område som bare er beregnet for å ta 200.

Likhusene i staten har mottatt mellom åtte og ti lik daglig, og så langt i år er det registrert 1919 drap. Det er 100 mer enn i hele fjor.

Forholdene i staten Guerrero har blitt kraftig forverret de siste årene. Flere kriminelle gjenger kjemper nemlig om kontroll over opiumsavlinger og smuglerruter. Minst 50 kriminelle grupperinger opererer i staten, ifølge statsadvokat Javier Olea.

2017 er virkelig et annus horribilis for narkokrigen i Mexico. Allerede i mai ble det varslet at 2017 så ut til å bli det dødeligste året siden man begynte å føre statistikk i 1997.

I mai i år ble det registrert 2186 drap. På det tidspunktet hadde 9916 personer blitt drept, en oppgang på 30 prosent fra i fjor.

Stengte skoler

Tirsdag ble staten Guerrero tvunget til å stenge 100 skoler i byen Chilapa som følge av trusler fra kriminelle gjenger, skriver nyhetsbyrået AP.

Narkotikadyrking er utbredt i Chilapa og byen har som følge av det vært plaget av gjengdrap i årevis. Men i de siste ukene har situasjonen blitt så ille at bussen i området har sluttet å kjøre og skoler har stengt fordi foreldre og lærere har rapportert om trusler og utpressing.

Men det er altså ikke et problem som begrenser seg til Guerrero.

- Dette er et nasjonalt problem. Samfunnet vårt har blitt ødelagt av narkotika og vår institusjoner responderer ikke eller gjør ikke jobbene sine, sier Mario Campos, en katolsk prest i Guerrero.

I Guerrero finnes både populære feriesteder som Acapulco og fjellandskap med noen av landets fattigste regioner.

- Folk er ikke i stand til å få endene til å møtes, så de involverer seg i kriminelle grupperinger fordi de betaler dem, sier Campos.

Utleveringen av «El Chapo»

En del av årsaken til de høye drapstallene i Mexico i år tilskrives arrestasjonen av den beryktede narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman.

Han ledet det mektige Sinaloa-kartellet, som amerikanske myndigheter mener har smuglet «hundretusenvis av kilo» kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Da «El Chapo» ble utlevert til USA i januar i år, skjøt drapstallene i været.

Dette skyldes en strid mellom forskjellige fraksjoner i narkotikakartellet.

I juni skrøt de føderale myndighetene i Mexico at at de hadde nøytralisert 107 av de 122 personene de satte øverst på prioriteringsliste da president Enrique Nieto kom til makta i desember 2012.

Mange mener likevel at det å gå etter toppene ikke har ønsket effekt, snarere tvert imot.

– Mye av voldsøkningen kan tilskrives fragmenteringen av organiserte kriminelle grupperinger. Når lederne blir tatt så fragmenterer gruppene seg eller så sliter de med kampen om lederskapet, sa Tom Long, professor ved Universitetet i Reading til The Guardian.

I kjølvannet av at den daværende presidenten Felipe Calderón erklærte krig mot kartellene i 2006 og sendte soldater ut i gatene, har anslagsvis 200 000 personer mistet livet og 30 000 mexicanere er meldt savnet.