NASA-oppdagelse: Varmepunkt med temperatur som en vulkan smelter Antarktis underfra

(Dagbladet): Varmepunktet, som nesten er varmere enn supervulkanen Yellowstone-kalderaen i USA, smelter Vest-Antarktis underfra. Det melder nyhetsmagasinet Newsweek.

NASA-forskere har oppdaget den varme steinmassen under Marie Byrd Land, som ligger øst for Rossbarrieren og Rosshavet, og sør for Stillehavet. Den tiner isen og skaper innsjøer og elver under isbreene.

Avisa skriver at varmepunktet kan forklare hvorfor regionen er ustabil, og hvorfor den kollapset så lett mot slutten av den forrige istiden for 11 000 år siden.

Tore Hattermann, forsker i Akvaplan-niva, sier til Dagbladet at smeltevannet fører til at isen beveger seg lettere mot havet.

- Isen kan sammenliknes med en dråpe honning som flyter mot havet. Vannet fører til at isen sklir bedre og fortere. Samtidig fører den lokale smeltingen, på grunnen av vulkansk varme, til en dynamisk endring av isbevegelsen. Dette forårsaker krefter i isen som øker hastigheten, sier han.

Vulkansk aktivitet

Et varmepunkt oppstår, ifølge forskeren, av vulkansk aktivitet. Når jordskorpen er tynn og magmaen nærmer seg overflaten, stråles varmen gjennom steinene og under isen. Slik smelter den.

I løpet av de siste 30 årene har det vært spekulasjoner om det har eksistert et varmepunkt i Vest-Antarktis. Ifølge Newsweek forklarer varmepunktet områdets vulkanske aktivitet. Det har imidlertid ikke vært nok beviser for å stadfeste dette, inntil nå.

Nå har NASA-forskere utviklet en datamodell som viser hvor mye varme som trengs under isen for å regne observasjonene som et varmepunkt. Ifølge Hattermann har issimuleringene utviklet seg ekstremt mye de siste ti åra. Derfor har vi ikke kunnet gjøre slike beregninger tidligere.

- At det finnes et slikt varmepunkt har blitt antydet ut ifra indirekte målinger, blant annet kan en, ved hjelp av satellitter, se at istykkelsen endret seg uten at det fantes en dynamisk forklaring på dette. Det er ikke lett å ta direkte målinger på undersiden av isen siden den er så tykk, men ved å kombinere nyere satellittmålinger og datasimuleringer har vi lykkes med å forstå mye av det som foregår, sier Hattermann.

- Galskap

Da de satte igang studiet og studieleder Hélène Seroussi, fra NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), fikk nyss om at varmepunktet tinte Marie Byrd Land, tenkte hun ifølge Newsweek at ideen var rotfestet i galskap.

- Jeg skjønte ikke hvordan en så stor varmekilde fremdeles kunne ha så mye is på toppen, sa hun i en uttalelse.

Ifølge Hattermann er dette mulig fordi atmosfæren over isbreen holder en gjennomsnittstemperatur på mellom minus 20 og minus 30 grader. I tillegg snør det på breene, og det blir transportert is inn fra flere kanter.

- Å smelte to kilometer med is tar tid, og med det samme isen smelter på undersiden av isbreen, tilføres det ny is fra breens andre kanter. Det er begrenset hvor mye av varmen fra steinmassen som får utløp. I tillegg fungerer den tykke isen på toppen som en dyne som isolerer breen veldig godt, slik at varmen fører til smelting på undersiden, sier han.

