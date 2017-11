Nasas smeltesjokk på Grønland er elendig nytt: - Som et tog som løper løpsk

(Dagbladet): Ikke noe annet land har lavere befolkningstetthet enn Grønland, men med unntak av folketallet, så er det meste enormt på verdens største øy. Også problemene.

Sammen med Antarktis, finner man den største konsentrasjonen med is på jorda på Grønland. Det gir gode forutsetninger for å studere effektene av global oppvarming, og klimaforskere har de siste tiåra derfor flokket til landet for å studere endringene med lupe. Rapportene de kommer tilbake med blir stadig mer urovekkende.

Denne uka presenterte Nasa nye funn fra en banebrytende kartlegging av havbunnen rundt Grønlands massive isbreer. Det var nedslående lesning for klimaoptimister. Kartleggingen viser at et isområde ved kysten, som er to til fire ganger større enn tidligere antatt, er utsatt for akselerert smelting.

Enkelt forklart vil det si at hastigheten på issmeltingen og påfølgende havstigning vil kunne gå mye fortere enn tidligere antatt. Og utviklingen er så godt som umulig å stoppe.

- Disse resultatene tyder på at isen på Grønland er enda mer truet av klimaendringer enn det vi hadde forventet, sier Nasa-forsker Josh Willis.

Urovekkende, mener to av Norges fremste eksperter på området. Mer om det seinere.

- Vil gå raskere enn antatt

I samarbeid med rundt 30 andre institusjoner, har Nasa kommet fram til det mest nøyaktige og detaljerte kartet som noen gang er laget av Grønlands grunnfjell og kystnære sjøbunn.

De nye kartene avslører at et overraskende antall isbreer strekker seg dypere enn 200 meter under havnivå. Antallet er to til fire ganger mer enn hva man tidligere antok. Det er dårlig nytt. For mens de øverste 200 meterne av vann rundt Grønland kommer fra Arktis og er relativt kaldt, er vannet dypere ned tre til fire grader varmere.

- Det er mer enn nok til å smelte masse is. De nye funnene viser at mer av isen stikker dypere, og er derfor også i kontakt med det varme vannet som kommer inn, forklarer Kerim Hestnes Nisancioglu.

Han er klimaforsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning som er tilknyttet Universitetet i Bergen, og har i en årrekke studert smeltingen av Grønlandsisen.

- En isbit som blir lagt på bordet, smelter mye saktere enn en isbit i et glass vann. Varmt vann er en ekstremt effektiv måte å smelte is på, og på kort sikt så frykter man at smeltingen på Grønland vil gå raskere enn antatt som følge av det varme vannet. Men det er ingen som har klart å sette noe nøyaktig tall på hvor fort dette vil gå, forklarer han.

Proppen trekkes ut

Grønlands kystområder er geografisk sett ganske likt den norske vestlandskysten - full av fjorder. På Grønland er imidlertid disse fjordene fulle av is, og når isen ved kysten smelter er det også stor fare for at isen som dekker landområder i nærheten vil «skli ut» i havet.

Isen i fjordene fungerer som en slags propp, som hindrer innlandsisen fra å bevege seg ut mot havet der den vil smelte.

- Når denne proppen trekkes ut, så vil isen som ligger bak destabiliseres og skyte fart. Dermed smelter isen hurtigere enn man hadde forventet, sier Nisancioglu.

Forskerne har laget en rekke modeller for hva som skjer dersom isen ved havet forsvinner, og de aller fleste viser samme resultat.

- I de fleste tilfellene så akselererer isen, som fører til mer smelting og høyere havnivå. Dette gir god grunn til bekymring, sier klimaforskeren.

- For seint

Han får også støtte fra sin kollega Eystein Jansen:

- Det er stor fare for at den globale oppvarmingen vil føre til en havstigning på flere meter i løpet av noen hundre år. Det er for seint å stoppe dette. Det punktet er allerede passert, og havstigningen vil fortsette i flere hundre år, sier han.

Jansen er, i likhet med Nisancioglu, professor og klimaforsker ved Bjerknessenteret og ved Universitetet i Bergen.

- Hvor fort det går, og hvor lenge det vil vare kan vi fortsatt være med på å kontrollere. Det gjør vi ved å komme oss over i et grønnere samfunn. Hva vi gjør og hvilke grep vi tar er viktig, men toget har allerede forlatt stasjonen, sier han.

Nisancioglu tar analogien ett steg videre:

- Når isen først har begynt å smelte, så kan man ikke stoppe det uten videre. Det er som et tog som løper løpsk, Man kan helt klart bremse den globale oppvarmingen, men issmeltingen er vanskeligere. Effekten av det som har skjedd de siste 30 åra vil komme de neste 100 åra uansett hva vi gjør. Men verden kan sørge for at problemet ikke blir enda større, sier han.

- Katastrofalt

For å få til det peker begge forskerne på viktigheten av Parisavtalen.

Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 fastsatte over 190 land frivillige mål om utslippskutt. Dersom disse målene nås, vil verdens klimautslipp bli betydelig lavere enn om utviklingen hadde fått fortsette uten noen regulering.

Men disse kuttene er sannsynligvis langt fra nok til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Forskere frykter svært alvorlige konsekvenser hvis oppvarmingen blir kraftigere enn dette.

Den tidligere norske topp-politikeren og nåværende leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim, sa så seint som tirsdag at verden ikke er i nærheten av å gjøre «det som trengs for å redde millioner av mennesker fra en sørgelig framtid», ifølge NTB.

- Det er et katastrofalt gap mellom klimaløftene til verdens land og behovet for store utslippskutt, sa Solheim.

Neste uke møtes klimaforhandlere fra hele verden i Tyskland for å diskutere gjennomføringen av Parisavtalen. Det skjer uten USAs president Donald Trump, som tidligere i år erklærte at han vil trekke USA fra den globale klimaavtalen.