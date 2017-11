BRUSSEL (Dagbladet): NATOs kommandostruktur er ikke tilpasset et mulig angrep fra Russland mot et av medlemslandene.

Det sier professor ved Institutt for Forsvarsstudier og ekspert på NATO, Rolf Tamnes, til Dagbladet.

Alliansens kommandostruktur, det vil si den militære organisasjonen for å håndtere krise og krig, er tema på forsvarsministermøtet i Brussel denne uka.

På en pressekonferanse i formiddag sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at det vil bli opprettet en ny nordatlantisk kommando og en annen europeisk kommando. Det vil komme mer detaljer om etter forsvarsministermøtet, sa Stoltenberg.

Tilpasset Afghanistan-operasjon

Kommandostrukturen er fortsatt innrettet på operasjoner utenfor NATOs grenser, som krigen i Afghanistan, og ikke tilpasset dagens trusselbilde og en potensiell «artikkel fem-situasjon. Det sier professor ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på NATO, Rolf Tamnes, til Dagbladet.

Artikkel fem i NATO-pakten sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen og skal besvares kollektivt av NATO. Det er en slik situasjon, også kalt «Major Joint Operation», NATO skal være rustet mot.

Har rustet opp

Etter Russlands invasjon av Krim og folkerettsbrudd mot Ukraina har NATO rustet seg mot trusler fra øst. Det er opprettet en hurtigreaksjonsstyrke, fire bataljoner er plassert i Polen og de tre baltiske landene og øvelsene er flere og større. På toppmøtet i Wales i 2014 vedtok NATO at medlemslandene skal bruke opp mot to prosent av sine lands bruttonasjonalbudsjett til forsvar innen 2024. Målet var et NATO-forsvar som virker avskrekkende mot Russland.

Opptrappingen er imidlertid ikke på langt nær reflektert i kommandostrukturen, ifølge de fleste forskerne med innsikt i spørsmålet, og også i NATO selv.

Der Spiegel omtalte for et par uker siden en intern NATO-rapport som tegnet et lite flatterende bilde av NATOs evne til å reagere raskt mot et mulig angrep fra øst. Øvelser har avslørt store byråkratiske hindre.

Kostbar avskrekking

- NATOs avskrekking er troverdig i den forstand at russerne vet at dersom de prøver seg militært, vil det utløse krig. Men NATOs kommandoapparat er ikke tilfredsstillende, og ikke troverdig, sier Tamnes.

Han mener årsaken til at det går tregt, er at det vil koste penger å styrke kommandosystemet. I tillegg er det rivalisering mellom land og regioner og ulike typer interessemotsetninger.

Målet er uansett at NATO-toppmøtet i det nye hovedkvarteret i Brussel i juli neste år, skal vedta en ny og tilpasset kommandostruktur.

Under den kalde krigen var kommandostrukturen delt opp i regioner. Siden har man gått over til en såkalt funksjonell struktur, der oppgave og funksjon har vært avgjørende, og kommandoansvaret for eksempelvis Afghanistan har gått på omgang.

Denne måten å tenke på, preger fortsatt kommandostrukturen, forklarer Tamnes.Den store NATO-øvelsen i Norge neste høst, Trident Juncture, skal ledes av NATOs felleskommando i Napoli.

Mangler områdekompetanse

- Problemet med dette, er at de som leder øvelsen, mangler områdekompetanse og eierskap til en «teig». Og når NATO går fra «out of area»-operasjoner og mer tilbake til forsvar mot mulige angrep mot egne medlemsland, en såkalt artikkel 5-situasjon, trenger man en annen struktur, et mer robust apparat og flere folk. Det er en bevegelse i denne retning i NATO, men det går sakte, sier Tamnes.

Norge er blant landene som også vil ha reetablert en tung maritim kommando for det nordatlantiske området, for å sikre forbindelsen mellom Nord-Amerika og Europa.

Styrke maritim strategi

Norge fikk på toppmøtet i sommer gjennomslag for at NATO skal styrke sin maritime strategi og sitt nærvær i nordområdene.

Statsminister Erna Solberg (H) sa dette om bakgrunnen:

- Vi har en nabo som har den største ubåtkapasiteten i Europa rett over vår grense. Vi har behov for kontroll over sjøområdene. Det er mye som ligger i havet, og det er mye som kan føres over havet hvis det blir en krise. Hvis det blir en større konflikt, vil Norge bli en del av den ut fra vår geografiske plassering. Det er Norge som er NATO i nord, sa Solberg til Dagbladet.