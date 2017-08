Nekter for å ha brutt valgløfte om å bygge flere hydrogen-stasjoner. Nå vil byråden betale taxi-sjåfører for å kjøpe hydrogenbil

(Dagbladet): - Dette er så gøy, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Vi befinner oss på Gaustad i Oslo, hvor en av fire fyllepunkter for hydrogen er lokalisert i hovedstaden. Fra innsiden av fyllestasjonen får byråden en innføring i hvordan det miljøvennlige drivstoffet bokstavelig talt produseres på stedet.

- Vi har 7-8 biler innom hver dag, så inntil videre holder kapasiteten akkurat, sier Ulf Hafseld. Han er daglig leder i Hypo AS, som på egne nettsider beskriver seg selv som «landets ledende leverandør av hydrogen drivstoff med fire stasjoner i drift på Østlandsområdet».

Som miljøbyråd har Berg det øverste ansvaret for iverksettelsen av Oslo-byrådets miljøpolitikk. I dag har hun invitert Dagbladet ut til fyllestasjonen for å slippe en skikkelig glad-nyhet:

- De 50 første taxi-sjåførene i Oslo som vil kjøpe seg en hydrogen-drevet taxi, får 100 000 kroner i tilskudd av Oslo kommune, lokker Berg.

Dersom 50 sjåfører søker slik hun håper, betyr det at kommunen vil sponse taxi-næringen med fem millioner kroner for å få flere hydrogenbiler ut på veiene.

Hydrogen-biler Elektriske biler som bruker hydrogen til å produsere strøm

Slipper kun ut vanndamp, og er derfor svært miljøvennlige

Det var ved utgangen av august i år solgt 68 personbiler og 5 busser som går på hydrogen.

Hydrogen-prisene er, ifølge HYOP, konkurransedyktig helt ned i bensinpriser på 13,60 kr. per liter.



Kilde: Hyop og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Vil ta løyvene fra diesel-sjåfører

Det følger et ris bak speilet med byrådens penger. I en forskrift som nylig ble sendt på høring, varsler byråden at hun fra 2022 ikke vil gi løyve til taxi-sjåfører som kjører miljø-fiendtlige biler.

I praksis betyr det at alle drosjesjåfører som kjører biler som går på bensin eller diesel, kan glemme levebrødet sitt med mindre de er villige til å bytte til en miljøvennlig bil. Men nå strekker altså miljøbyråden ut en hjelpende hånd:

- Å få folk til å begynne med hydrogenbil, blir litt som med høna og egget. Uten hydrogenbiler er det ingen som vil kjøpe hydrogen-drivstoff, og når ingen kjøper drivstoff, vil heller ikke bensinstasjonene selge det. Og når ingen vil selge drivstoff, vil heller ingen kjøpe hydrogenbil.

- Så det vi gjør nå, er å stimulere til at flere kjøper hydrogenbil, og dermed også øke etterspørselen etter hydrogen-stasjoner, sier Berg.

Byråd Berg mener det var viktig å tilby denne støtten, ettersom taxi-sjåfører som næringsdrivende ikke nyter godt av det samme momsfradraget som privatpersoner får når de kjøper ny elbil.

- Nå ønsker vi å gi dem denne muligheten til likevel å kunne dra fordeler av å velge en miljøvennlig bil, sier Berg.

I tillegg til den nye støtteordningen for taxi-sjåfører, viser byråden til at kommunen har iverksatt flere tiltak for å få flere hydrogenbiler på veiene.

- Kommunen er blant annet i full gang med å støtte utbyggingen av to nye fyllestasjoner for hydrogen på Ryen og Alnabru, i tillegg til at vi støtter dem som ønsker å etablere stasjonene økonomisk.

Avviser brutt valgløfte

Etter valget i 2015 forpliktet byrådspartiene seg til å bygge ut flere hydrogenstasjoner. I byrådserklæringen fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet heter det at:

«Byrådet vil videreføre elbilfordelene i Oslo i bystyreperioden, og bygge ut flere hurtigladepunkter og fyllestasjoner for biodrivstoff og hydrogen».

Under intervjuet med Dagbladet bekrefter miljøbyråden for første gang at Oslo-byrådet likevel ikke vil «bygge ut» flere fyllestasjoner for hydrogen, slik det heter i byrådserklæringen:

- Fra kommunens side ønsker vi å være med på å legge tilrette for utbygging av fyllestasjoner i en tidlig fase. Vårt bidrag er å hjelpe aktørene som ønsker å bygge fyllestasjoner med å stille tomter til rådighet, samt å støtte disse økonomisk, sier byråden. Hun understreker:

- Byrådet mener ikke nødvendigvis at Oslo kommune selv skal bygge og drifte fyllestasjonene, og derfor er vi opptatt av å samarbeide tett med private aktører, sier Berg.

Når Dagbladet konfronterer byråden med formuleringen i byrådserklæringen der det heter at byrådet skulle «bygge ut» flere fyllestasjoner, viser det seg at byråden ikke er helt sikker på ordlyden.

- Det var vel ikke akkurat det som sto? Jeg tror at dét må vi sjekke nærmere, for å finne ut av hva som er status.

På et senere tidspunkt avviser byråd Berg at hun har brutt noen valgløfter.

- Det vi har ment hele veien er at kommunen skal legge til rette for å bygge energistasjoner, og det gjør vi nå i flere prosjekter. Men jeg mener ikke det er naturlig at Oslo kommune skal etablere en kjede av energistasjoner, like lite som vi i dag driver bensinstasjoner. Det er andre aktører bedre til.

Hadde forventet mer

- Jeg har lest denne formuleringen som at det rødgrønne byrådet selv skal etablere, eller sørge for at det etableres, nye fyllestasjoner for hydrogen i bystyreperioden, sier gruppeleder i Oslo Høyre og leder av miljø- og samferdselskomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg.

- Jeg mener at i en fase der infrastrukturen er umoden, så bør det offentlige bidra til at det etableres en infrastruktur for miljøvennlig drivstoff, sier Solberg. Han var finansbyråd i det blå Oslo-byrådet i forrige periode.

- Jeg hadde nok forventet at de rødgrønne hadde bidratt med mer enn de har gjort, når de har uttrykt seg såpass tydelig i byrådserklæringen.

- Mener du at byrådet har brutt valgløftene sine?

- Hvis de ikke leverer flere fyllestasjoner de neste to årene, så har de brutt det løftet i byrådserklæringen.

Tidligere miljøbyråd skuffet

Venstres gruppeleder i Oslo og nestleder i kommunens miljø- og samferdselskomite, Guri Melby, leser formuleringen i byrådserklæringen som Høyre.

- Jeg oppfatter det definitivt som at kommunen ifølge denne formuleringen skal ta initiativ til at fyllestasjoner for hydrogen blir bygget, sier Melby.

Dersom taxinæringen skal greie målet om utslippsfri bilpark innen 2022, må kommunen bidra mer med nødvendig infrastruktur, mener hun.

- Utskifting av biler greier næringen fint selv. Det viktigste for næringen, er gode muligheter til å lade eller fylle de nye utslippsfrie bilene, sier Melby.

- Det ligger også i forutsetningen fra departementets tillatelse til at kommunen kan kreve utslippsfrie biler av taxinæringen, at kommunen bidrar med infrastruktur. Jeg kan ikke akkurat si jeg er imponert over tempoet.

Avviser løftebrudd

I etterkant av intervjuet med Dagbladet, bekrefter Berg at hun og Oslo-byrådet ikke har vært involvert i byggingen av de fire hydrogenstasjonene som står i hovedstaden i dag.

- Det er fyllestasjonene på Alnabru og Ryen det foreligger konkrete planer om nå, sier byråden etter å ha undersøkt nærmere. Videre viser hun til at den private aktøren Uno X har signalisert at de ønsker å bygge 20 nye hydrogenstasjoner innen 2020.

På spørsmål om byrådet har bygget noen nye fyllestasjoner for bio-drivstoff, slik det står i byrådserklæringen, får Dagbladet opplyst at kommunen har bidratt til bygging av én slik stasjon så langt.