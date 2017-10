Nekter for skyld mens Det hvite hus distanserer seg fra siktelsen: - Har ikke noe med Trump å gjøre

(Dagbladet): En amerikansk domstol har begjært at Paul Manafort plasseres i husarrest, ifølge Sky News.

Samtidig melder CNN at domstolen krever Donald J. Trumps forhenværende valgkampsjef vil kunne løslates for en sum tilsvarende 81,5 millioner kroner, mens kausjonen for forretningspartneren Rick Gates er på rundt halvparten.

Nekter skyld

Nyheten kommer etter at de to i dag overga seg til det amerikansk politiet.

Årsaken er at den tidligere Trump-kampanjesjefen, i likhet med Gates, er siktet for hvitvasking, falsk forklaring og sammensvergelse mot USA, noe de selv nekter skyld for, ifølge CNBC.

Dette mens Manaforts forsvarer, Kevin Downing, kaller siktelsene for latterlige.

- Jeg tror alle i dag så at det Donald Trump sier er riktig, det er ingen bevis for at Manafort har inngått noen hemmelig sammensvergelse med den russiske regjeringen, sier Downing, ifølge NTB.

Uttalelsen hans kommer kort tid etter at Det hvite hus distanserte seg fra saken opprettet av spesialetterforsker Robert Mueller.

- Siktelsen har ingenting med Donald Trump eller hans valgkamp å gjøre, uttalte talsperson Sarah Sanders på vegne av de amerikanske myndighetene på en pressekonferanse, ifølge Fox News.

- Ikke noe offisielt oppdrag

Sarah Sanders tonet også ned den rollen som George Papadopoulos, en tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab av utenrikspolitiske rådgivere, skal ha spilt.

Ifølge rettsdokumenter som ble offentliggjort i går, skal Papadopoulos denne måneden ha sagt seg skyldig i å ha løyet for FBIs etterforskere om kontakt med en russisk professor med bånd til Kreml.

- Hans virksomhet skjedde ikke som del av noe offisielt oppdrag i valgkampen, uttalte Sanders, ifølge NTB.

Skal ha tjent store penger

Lovbruddene Manafort er anklaget for å ha begått skal også ha skjedd i forkant av hans samarbeid med Donald J. Trump.

Dette i form av omfattende uregistrert lobbyvirksomhet mellom 2006 og 2015 - blant annet på vegne av Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og hans politiske organisasjon Regionpartiet.

For denne lobbyvirksomheten skal han og Rick Gates ha tjent millioner.

De skal også ha forsøkt å sanke støtte i forbindelse med flere politisk betente saker, deriblant fengslingen av Janukovitsjs politiske motstander Julia Timosjenko mellom 2011 og 2014.

Sistnevnte ble sluppet fri samme år som Janukovitsj flyktet til Russland i etterkant av den ukrainske revolusjonen.