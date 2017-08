Nesten ingen tvangsreturnerer barn til Afghanistan som disse to

(Dagbladet): I sommer har den afghanske hovedstaden Kabul blitt rammet av flere terrorangrep.

Det mest alvorlige skjedde i mai, da minst 80 mennesker ble drept og 350 personer skadd av en bilbombe i ambassadestrøket i hovedstaden.

I kjølvannet har Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjort store begrensninger i returer til Afghanistan.

Bekymret

Norge sender ut afghanere som før - til tross for at flere organisasjoner advarer mot en kraftig forverring av sikkerhetssituasjonen i landet.

Afghanske myndigheter opplyser til Dagbladet at Norge nå er ett av bare tre land i Europa som tvangsreturnerer barnefamilier dit, i tillegg til Nederland og Danmark.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen er bekymret.

- SV har uttallige ganger bedt Regjeringen om dokumentasjon på at Afghanistan er tryggere enn før, når så mange land ikke mener det. Regjeringen har ikke på noe tidspunkt ønsket å vise hva slags dokumentasjon de har for mene at det er tryggere nå, utover at det er en samlet vurdering basert på ditt og datt. Regjeringen skyver Landinfo foran seg og tar ikke ansvar. Det holder ikke. Vi må forholde oss til både det afghanske myndigheter sier og offisielle rapporter fra nøytrale internasjonale organisasjoner som viser at situasjonen er forverret, sier Andersen.

Hun er særlig kritisk til at det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt er tatt bort i fjor høst.

SVs seks punkter for en anstendig flyktning- og innvandringspolitikk: Gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved henvisning av flyktninger til internflukt, og ikke sende flyktninger på internflukt til områder som er utrygge, som SV mener Norge gjør til Afghanistan.



Arbeide for å føre en asylpraksis som er i tråd med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger



Gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere lik rett til helsehjelp som andre asylsøkere.



Arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves.



Ikke gjøre permanent oppholdstillatelse avhengig av inntekt. Mange vil aldri kunne få inntekt på grunn av alder, traumer eller opplevelser som flyktning. De må likevel kunne få den ro og stabilitet som en oppholdstillatelse sikrer. ·



Ordningen med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere må oppheves.

Det er ett av seks punkter (se faktaboks) som SV vil jobbe for å få Ap og Sp til å snu på hvis de tre partiene ender i regjering etter valget.

- Jeg vil jobbe for det, og må tro det er vilje til å se på realitetene og ikke bare på hva som er politisk opportunt i Norge, og da må det handle om den konkrete situasjonen i Afghanistan og hva som gjør at vi oppfyller våre forpliktelser. Når det er sagt, tror jeg ikke verken Ap eller Sp vil si et positivt pip om dette under valgkampen fordi de er redde for å tape på det, sier stortingsrepresentanten.

Frykter destabiliseringRegelendringen om rimelighetsvilkåret, innebærer at norske myndigheter ikke lenger trenger å gjøre en vurdering av om utsendelser er rimelige; de kan henvise personer til internflukt uansett, med mindre asylsøkerne har en særlig, personlig grunn til å frykte forfølgelse.

Det betyr at Norge kan returnere asylsøkere til Kabul, selv om andre deler av landet betegnes som for utrygge.

Det skjer til tross for at en kvartalsrapport fra FN i april slo fast at Kabul da var provinsen med størst sivile tap i hele Afghanistan.

Regelendringa er en av grunnene til at utsendelsene til Afghanistan har økt fart i denne stortingsperioden, i tillegg til at UDI mener Afghanistan er tryggere enn mange andre landene i Europa vurderer.

Den skjerpede norske Afghanistan-praksisen har også fått Venstre og KrF til å reagere.

De mener summen av Norges landvurdering av Afghanistan, oppheving av rimelighetsvilkåret, og en strengere asylvurdering av personer fra Afghanistan, går hardt utover barna.

«Disse medlemmer påpeker at disse innstrammingene rammer særlig de mest sårbare. 88 pst. av afghanske barnefamilier fikk avslag i 2016, mot om lag 45 pst. i årene før. Mens 25 barn som kom sammen med familien fikk avslag i 2015 og 37 i 2014, fikk hele 627 afghanske barn avslag i 2016. Disse medlemmer viser til at nå returneres barnefamiliene med tvang til Afghanistan fra Norge, mens flere andre land går i motsatt retning og gir beskyttelse til flere afghanere, eller stanser alle utsendelser ettersom sikkerhetssituasjonen er blitt verre.», skrev partiene i sin merknad da SV stilte et representantforslag om situasjonen i april.

Bare en av tre

Afghanistankomiteen er blant organisasjonene som også har protestert.

På sitt årsmøte i juni, vedtok de en uttalelse hvor de ber om full stans i returene av sårbare grupper til Afghanistan med bakgrunn i den forverrede sikkerhetssituasjonen.

De frykter at deportasjonene av asylsøkere vil være med på å destabilisere den allerede vaklende staten ytterligere.

Ap er imidlertid ikke til å rikke.

- Nøkkelen ligger i hvordan dette praktiseres. Vårt landsmøte har sagt at vi må legge mer vekt på sårbarhetsvurderingene og vurderingen av barns beste, og det kommer vi selvsagt til å gjøre. Gjør man det er rimelighetsvilkåret ikke det så viktig, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås (Ap).

Han synes det er vanskelig å svare på om Norge vil slutte med tvangsreturer av barnefamilier til landet dersom Ap kommer i regjering.

Han vil heller ikke si noe om hvorvidt det vil tvangsreturneres flere eller færre barnefamilier etter valget hvis Ap får innflytelse på politikken.

- Jeg vil ikke spekulere på antall og om det blir pluss eller minus, det må vi ta når vi kommer dit, sier Lauvås.

Forsvarte utsendinger

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) forsvarte også utsendelsene, da hun sammen med sitt danske motstykke Inger Støjberg (V) besøkte Trandum tidligere denne måneden.

Hun mener det er viktig at Norge også sender ut barnefamilier til Afghanistan så lenge norske utlendingsmyndigheter vurderer det som trygt.

- Norge vurderer sakene våre med vårt utgangspunkt, det er faglige vurderinger som ligger til grunn om hvilke land som er trygge og ikke. Vi er opptatt av at de som får avslag i Norge, også barnefamilier, skal returneres når de får avslag. Det må også gjelde barnefamilier, ellers vil vi risikere at barnefamilier kommer hit fordi de er sikret opphold her, og slik kan vi ikke ha det, sa Listhaug.

- Hva tenker du om at Norge er ett av tre land i Europa som returnerer barnefamilier, sett i lys av at det har vært en sommer med flere og gjentatte angrep mot Kabul?

- Jeg tenker at det er opp til utlendingsmyndighetene å vurdere om det er trygt å returnere folk til Afghanistan, det er ikke en politisk vurdering, og så lenge de mener det er trygt mener jeg vi skal gjøre det, sa Listhaug til Dagbladet.