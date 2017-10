New York-angrepet: Dette vet vi

I NEW YORK / OSLO (Dagbladet): Rundt klokka 20.30 norsk tid ble minst åtte personer påkjørt og drept på Manhattan i New York.

I tillegg ble minst 15 mennesker skadd.

Hendelsesforløpet

«Tidligere i dag beveget et kjøretøy (en leiebil. red.anm.) seg inn på sykkel- og gangstien ved West Street, noen få kvartaler nord for Chambers Street. Kjøretøyet kjørte inn i flere mennesker på veien.», skrev politiet tidligere dag om den 29 år gamle mistenkte gjerningspersonens ferd i sørlig retning.

Den ble avsluttet da han kolliderte med en buss.

Vitner har fortalt at vedkommende bar på to ufarlige våpen, derav et luftgevær, og at han haltet.

Kort tid etter ble mannen skutt og pågrepet.

Gjerningspersonen

Gjerningspersonen er en 29 år gammel mann opprinnelig fra Usbekistan, men som flyttet til USA i 2010, ifølge CNN.

Han befinner seg for øyeblikket på et sykehus. Der skal han etter planen opereres for skader som ikke er livstruende, ifølge politiet.

De omkomne

Utenriksdepartementet i Argentina bekrefter argentinske borgere er blant de åtte døde, skriver nyhetsbyrået AP. De bekrefter ikke hvor mange det er snakk om.

Belgias utenriksminister Didier Reynders sier at en av de omkomne, er en belgisk statsborger, melder Sky News.

Motivasjon for angrepet

New York-politiet har ikke uttalte seg angående hvorvidt den mistenkte gjerningspersonen sympatiserer med noen terrororganisasjon.

Han skal ha ropt «Allahu Akbar». Dette ble overhørt av forbipasserende før vedkommende ble skutt og pågrepet, ifølge politiet.

De tror at det dreier seg om et terrorangrep utført av en «ensom ulv». Påkjørslene etterforskes også som terror av FBI.

- Det var en feig handling, uttalte New York-borgermester Bill de Blasio på en pressekonferanse klokka 22.30, ifølge CNN.

Åstedet

Handlingene 29-åringen er mistenkt for å ha begått skjedde rett ved et minnesmerke for terrorangrepet den 11. september 2001. Det er for øyeblikket ukjent om det finnes noen sammenheng mellom de to angrepene.

Det inntraff imidlertid på en normalt folksom gate.

I dag var intet unntak, ifølge Dagbladets reporter på stedet. Ifølge vitner han har snakket med, hadde en skole rett ved nettopp stengt på dagen.

I tillegg var flere barn og unge ute på West Street i forbindelse med halloween. To av disse ble skadd da den antatte gjerningspersonens bil kolliderte med en buss.

Reaksjonene

President Donald J. Trump er blitt informert om angrepet og omtaler det på følgende måte:

- Nok et angrep har blitt utført av en veldig syk og ustabil person. Politiet følger opp saken.

Hans kone, Melania Trump, skriver at hun har et «knust hjerte», mens den kjente demokraten Bernie Sanders understreker at hans tanker går til ofrene av dagens angrep og deres pårørende.

Samtidig skriver Andrew Cuomo dette på Twitter:

- Terror vil ikke forandre New York. Sammen skal vi komme sterkere ut av dette.