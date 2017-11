New York-terroren: Politiet ber person melde seg

(Dagbladet): I kveld ble det kjent at amerikanske myndigheter har siktet Sayfullo Saipov for terrorhandlinger.

I tillegg etterlyser politiet en person i forbindelse med gårsdagens angrep på Manhatten, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

De ønsker å avhøre mannen.

Ikke navngitt som mistenkt

NBC New York skriver at vedkommende, som i likhet med Saipov er fra Uzbekistan, ikke er blitt navngitt som mistenkt, men at politiet er ute etter informasjon om hvor han er.

Etterforskerne har ikke kommet med uttalelser som strider med deres første antagelse: at Saipov handlet alene.

- Han var en ensom ulv, sa guvernør Andrew Cuomo i etterkant av angrepet som krevde minst åtte menneskeliv.

Kjørte over folk

Disse ble drept da Saipov angivelig førte en hvit pickup inn på et folksomt sykkelfelt i gata West Street, for så å kollidere i en lastebil.

Mannen ble så skutt og pågrepet, hvorpå politiet fant et notat i bilen hans.

Der skal han ha bekjent sin lojalitet til terrorgruppa IS.

- Målet var ikke å drepe folk, men å terrorisere og skremme. Det var målet i andre slike angrep også. Vi har sett det over hele verden. Her har de feilet, sa New York-guvernør Andrew Cuomo under en pressekonferanse i dag.

Sayfullo Saipovs forsvarer har på skrivende tidspunkt ikke kommentere saken.