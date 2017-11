New Zealands statsminister med stikk til Trump

Kommentaren fra Trump kom under APEC-toppmøtet i Vietnam forrige uke. Ifølge Ardern klappet den amerikanske presidenten sidemannen på skuldrene, pekte på henne og sa «denne dama skapte mye opprør i landet sitt» og viste til valgkampen på New Zealand nylig.

– Jeg svarte med latter at «du vet, ingen marsjerte etter at jeg ble valgt», sier Ardern i et intervju med nettstedet Newsroom.

Hun var en av om lag fem millioner mennesker som deltok på den internasjonale markeringen «Women's March» etter at Trump ble innsatt.

Møtet i Vietnam var 37-åringens første store internasjonale arrangement.

(NTB)