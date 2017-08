Nille stenger 30 butikker

(Finansavisen): Pengene siler ut av Nille og eierselskapene. I tirsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at ledelsen velger å kaste kortene i Sverige, der 30 butikker blir stengt fra januar 2018.

- Vi har gjort et stort stykke arbeid internt, blant annet med merkevaren og sortimentutvikling. I tillegg har vi jobbet for å gjøre butikkene mer kundevennlige, og å bli tydeligere i vår markedskommunikasjon, sier adm. direktør Johan Åberg i Nille til Finansavisen.

Flere år med tap

Åberg kommer fra svenske Kappahl, og overtok sjefsstolen i Nille i august i fjor, i det som i styrets årsberetning karakteriseres som et overgangsår med ny ledelse og ny strategi. Omstillingen innebærer også at selskapet gir opp satsingen i Sverige, etter flere år med finansielle tap.

Nille åpnet første butikk i Sverige i oktober 2011. Ifølge årsberetningen er det en erkjennelse av at det vil kreve langt større investeringer og mer tid enn tidligere antatt for å få Nilles svenske virksomhet opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå.

Også i Norge har Nille kjempet i motvind. Lavpriskjeden hadde et samlet underskudd før skatt på 116,5 millioner kroner i 2013, 2014 og 2015. Ifølge Finansavisen endte fjorårets resultatet omsider i pluss med 52,5 millioner kroner før skatt. Eierselskapet Nils Holding II tapte derimot 426 millioner kroner.

Venter bedre tider

Nå forventes en positiv utvikling i selskapet. Ved utgangen av 2016 hadde Nille 375 butikker i Norge. Ifølge årsberetningen regner styret med å øke dette antallet i løpet av 2017.

- 2016 var et tøft år, med sterk konkurranse. Markedet er fremdeles tøft, men vi er godt rigget for fremtiden og føler oss optimistiske, sier Åberg til Finansavisen.

